Brasile, Luiz Gustavo: "Rideranno di noi per sempre"

09:22 - Il Brasile avrà bisogno di tempo per superare lo shock dell'1-7 incassato dalla Germania. A confermarlo è il messaggio pubblicato su Instagram con cui il centrocampista del Bayern Monaco, Luiz Gustavo, esterna le proprie sensazioni a due giorni dal Mineirazo: "Saremo ricordati per sempre, molti rideranno di noi e ci prenderanno in giro, qualcuno è felice per ciò che è successo. Io in questo momento non ho la forza di guardare qualcuno negli occhi".

Luiz Gustavo non si ferma qui: “E' stata la peggiore sconfitta nella storia della Coppa del mondo, sappiamo che siamo 23 volti che da oggi in poi rimarranno marchiati a causa di una sconfitta con la maglia della Nazionale. Giusto o no, dobbiamo essere umili, riconoscere i nostri errori e saper convivere con le critiche che, a partire da adesso, faranno parte delle nostre vite".

Il Mondiale rimarrà comunque un’esperienza indimenticabile per Luiz Gustavo: “Ho visto un paese senza diseguaglianze sociali, dove tutti ci sentivamo uguali a ogni partita. Ho visto bambini piangere e vecchi cantare, ho visto persone con problemi vivere come quelle normali. E tutto questo attraverso la Nazionale. Per questo ora chiedo scusa, ma spero che ci saranno altri 23 che facciano nuovamente in modo che i brasiliani possano tornare a tifare con amore e identificarsi con i giocatori. Il nostro sogno più grande era di dare allegria a tutti, perché sappiamo che siamo un popolo che ha sofferto e ha combattuto. Non entravamo in campo pensando soltanto a noi, ma con l'orgoglio e l'amore per questo Paese".