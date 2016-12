4 luglio 2014 Brasile, la paura della Colombia si combatte con il "vudù" In vista dei quarti coi Cafeteros, spuntano delle bamboline che dovrebbero rinforzare i giocatori di Scolari e fiaccare quelli di Pekerman Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:01 - Sale la febbre in tutto il Brasile per la sfida alla Colombia nei quarti di finale del Mondiale di casa. I Cafeteros, una delle più belle squadre del torneo, fanno paura e così ecco che a Rio de Janeiro, città della finale prevista il 13 luglio, spuntano delle bamboline dei calciatori della selezione verdeoro, che messe in una speciale scatola dovrebbero servire per aumentare le energie dei giocatori di Scolari. E anche delle mini bambole dei giocatori di Pekerman, che secondo le credenze del posto dovrebbero risultarne indeboliti nel fisico: per vincere i Mondiali si ricorre anche al "vudù"...