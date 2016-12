5 luglio 2014 Brasile, la difesa è il miglior attacco: Thiago Silva e David Luiz piegano la Colombia A Fortaleza la Seleçao vince 2-1 e approda in semifinale dove affronterà la Germania, I Cafeteros di svegliano tardi. Grave infortunio per Neymar: vertebra rotta e Mondiale finito di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:38 - Nel secondo quarto di finale del Mondiale, il Brasile supera 2-1 la Colombia e si qualifica per la semifinale, dove affronterà la Germania. A Fortaleza, la nazionale di Scolari sblocca la partita con Thiago Silva (7') e nella ripresa vola sul 2-0 con l'altro centrale di difesa, David Luiz, che trafigge Ospina sui punizione (69'). James Rodriguez accorcia su rigore (fallo di J. Cesar su Bacca) all'80'. Vertebra rotta per Neymar e torneo finito.

LA PARTITA



Stavolta non c'è spazio per le lacrime. Stavolta Thiago Silva segna e gonfia il petto, Julio Cesar ha il sorriso di un bambino, David Luiz butta giù la porta da 30 metri e corre dal suo popolo come un invasato. Il Brasile irrompe sul Mondiale nel momento più importante, cancellando parecchie perplessità nonostante una vittoria sofferta fino all'ultimo istante. Ma di fronte c'era la Colombia, la squadra più in forma del torneo che esce con l'onore di chi ha reso orgoglioso un intero paese. Come mai prima d'ora.



Brasile-Colombia comincia con trenta minuti spaziali. E' calcio puro, espresso a una velocità fuori da ogni logica umana. Non si respira, non si ragiona. E' solo uno contro uno, a tutto campo, senza tregua. Scolari col solito 4-2-3-1, con la novità Maicon (Dani Alves in panchina) sulla destra e Paulinho in mezzo al posto dello squalificato Luiz Gustavo. Pekerman, dall'altra parte, vuole sfondare in casa del Brasile senza tendere imboscate, ma guardandolo dritto negli occhi con una sfacciataggine onorevole. I Cafeteros si concedono tre attaccanti (Cuadrado, James Rodriguez e Ibarbo) alle spalle di Gutierrez, con Guarin in mediana anziché il più difensivo Aguilar. Se i tempi di gioco, come detto, toccano livelli celestiali, inevitabilmente lo stesso non si può dire per la precisione degli scambi, spesso intercettati a metà campo oppure sbagliati negli ultimi 20 metri. Il gol immediato di Thiago Silva (7'), che segna col ginocchio sinistro sugli sviluppi di un corner, è alcol puro gettato sopra a un match che prende fuoco sin dal momento degli inni nazionali. La Colombia tenta di replicare affidandosi all'energia di Cuadrado e al talento di James Rodriguez, che un paio di volte spacca in due il Brasile sulla trequarti senza però mai trovare la decisiva sponda dei compagni. E', anzi, la Seleçao a sfiorare il bis con l'intermittente Hulk, che testa i riflessi di Ospina con due bolidi di sinistro (22' e 28').



Passata la prima, folle, mezz'ora, le squadre proseguono a ritmi civili ma comunque sempre fuori dall'ordinario. Pekerman cambia assetto a inizio ripresa, inserendo Adrian Ramos per Ibarbo e spostando James Rodriguez sulla sinistra. Le cose migliorano, la squadra colombiana pare più stabile ma fa sempre una gran confusione appena si affaccia sulla trequarti. Così di occasioni per il pari non se ne vedono e, anzi, il Brasile fa male al primo tentativo con David Luiz, che beffa Ospina con una punizione da almeno 30 metri. Dura rialzarsi dopo una mazzata del genere, ma il carattere dei Cafeteros è indomabile e trova le energie per riaprire la gara. Bacca viene steso da Julio Cesar a dieci minuti dal termine, Velasco assegna il calcio di rigore e ammonisce il portiere brasiliano: dal dischetto James Rodriguez non sbaglia e abbandona il Mondiale con la sua sesta rete personale. Avrà tempo per ogni rivincita. Ma a piangere, questa volta, è lui.