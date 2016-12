Brasile, il presidente eletto della Cbf conferma Scolari: "Per me resta"

00:17 - Il presidente eletto della Federcalcio brasiliana (Cbf), Marco Polo Del Nero, difende Felipe Scolari e lo intende confermare nonostante l'umiliazione subita nella semifinale contro la Germania. "Per me resta", le parole del numero 1 della Cbf - che assumerà la presidenza della Cbf il prossimo aprile - al quotidiano 'Estado de Sao Paulo'. "Ha fatto un errore tattico, ma tutti sbagliamo. Poteva succedere a chiunque".

Del Nero spiega il suo punto di vista in merito al giudizio su Scolari: "L'importante è che abbia fatto un buon lavoro, che la preparazione sia stata buona. La base esiste". Non è esclusa una nuova candidatura del Brasile per ospitare la Coppa del mondo, dopo il 2030: "Perché no?".

SCOLARI: "NON DOBBIAMO VERGOGNARCI DI NULLA"

Alla vigilia della finale con l'Olanda per il 3°/4° posto, Scolari torna sul 7-1 rimediato in semifinale dalla Germania: "L'immagine della Seleçao è stata rovinata da un risultato catastrofico, ma i tedeschi sono stati superiori a noi e non abbiamo nulla di cui vergognarci. Abbiamo comunque fatto un buon lavoro".



THIAGO SILVA: "NON E' COLPA DEL TECNICO"

Parla anche il capitano del Brasile, Thiago Silva, assente per squalifica nel match con la Germania. "Questo non è il momento di crocifiggere Scolari. Quando un gruppo sbaglia, sbagliano tutti. La sconfitta non è colpa del tecnico. E anche se non ero in campo con la Germania, la colpa è anche mia. Io sono il capitano. Quello che è successo è qualcosa che non accadrà più nei prossimi 100 anni".