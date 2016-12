Brasile: il ct Scolari si è dimesso 

10:16 - Felipao Scolari ha cambiato idea e ha deciso di lasciare l'incarico di ct del Brasile. Un atto praticamente dovuto dopo le ultime due partite disastrose del Mondiale e che anticipa di qualche ora l'esonero da parte della Cbf, la federazione brasiliana. L'allenatore dopo il 3-0 con l'Olanda aveva detto: "Non mi dimetto, questo gruppo può fare bene nel 2018 in Russia". Ora ha fatto retromarcia: il suo contratto era comunque in scadenza a fine mese.

Dimissioni chiaramente accettate dalla Federazione e a lasciare l'incarico è stato anche il coordinatore Carlos Alberto Parreira.

Ora è caccia al sostituto: c'è da ricostruire un intero movimento e c'è poco tempo perché il prossimo anno è già tempo di Coppa America, un'occasione che il Brasile non può fallire. Poi veloci verso il Mondiale 2018 in Russia. Il nome in pole position è quello di Tite, ex del Corintihians, molto stimato da tutto il Paese. Accantonata l'idea Mourinho dopo il no dello stesso portoghese.