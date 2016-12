Brasile, ecco il corso per sedurre i calciatori

11:47 - Sogni di essere la nuova Irina Shayk e sposare un Cristiano Ronaldo? Vuoi essere famosa come Wanda Nara? Invidi la felicità della neo mamma Melissa Satta? Vorresti essere al loro posto ma non sai come conquistare un calciatore? La soluzione arriva dal Brasile, dove in occasione dei Mondiali è stato organizzato un corso che in una settimana promette di trasformarti nella perfetta "maria-chuteira", la ragazza scarpino.

Mille ottocento euro. Tanto costa il sogno di incontrare e sedurre uno dei 736 calciatori arrivati in Brasile per il Mondiale 2014. Il pacchetto, come rivelato da Concita De Gregorio su Repubblica, prevede un corso di formazione di una settimana, da sabato a sabato: ci si affida alle sapienti mani di un personal trainer, che si occupa di trucco, abbigliamento, dizione e, se necessario, ti cambia anche i connotati con l'aiuto di un chirurgo plastico (che ovviamente viene considerato un extra e quindi prevede un ulteriore esborso di denaro) così da arrivare all'appuntamento, garantito all'80 per cento, con un giocatore.



Poi sarà cura della "maria chuteira" trovare il modo di far scattare la scintilla durante una delle tante feste organizzate nelle favelas di Rio. In due mesi già 160 "maria-chuteira" sono arrivate in città preparate dal corso intensivo, durante il quale vengono elargiti consigli preziosi da ragazze-scarpino professioniste e affermate. Consigli del tipo: "I giocatori adorano il segno del bikini", "Loro passano la maggior parte del tempo in rete, il modo migliore per agganciarli è trovare il modo di incuriosirli con messaggi sui loro profili", "Non siate timide, insistete. Siate ostinate ma riluttanti. Mostratevi poco interessate, non dite quanto avreste desiderato incontrarli. Non chiedete il telefono, mai. Un autografo assolutamente mai. Sorridete sempre".



Insomma, le regole sono chiare, se son rose fioriranno...