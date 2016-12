5 luglio 2014 Brasile-Colombia, David Luiz cuore d'oro: consola James Rodriguez in lacrime Il difensore verdeoro, a segno su punizione, ha reso onore al grande rivale uscito sconfitto dallo stadio Castelao Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:05 - Non c'è dubbio che da vincitore riesce più facile andare a consolare lo sconfitto. Sta di fatto che il gesto di David Luiz nei confronti di James Rodriguez è una delle pagine più belle di questo Mondiale. Il difensore brasiliano, prima ancora di far festa, è andato a consolare il numero 10 colombiano che piangeva a dirotto per l'eliminazione e per un sogno sfumato. I due si sono scambiati la maglia, poi il vincitore ha sussurrato qualche parola allo sconfitto, invitando il pubblico ad applaudirlo. "Mi ha detto che sono un grande giocatore - ha rivelato Rodriguez - io piango perché abbiamo dato tutto, ma non ce l'abbiamo fatta".