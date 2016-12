5 luglio 2014 Brasile-Colombia, cavalletta enorme sul braccio di Rodriguez Dopo il rigore dell'1-2 l'insetto si è piazzato sulla spalla del numero 10, la sua esultanza ha fatto il giro del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:52 - Paese che vai, insetti che trovi. Ma a una cavalletta così grande molti di noi non erano preparati. Sarà anche normale vederne di tali dimensioni in Brasile, ma per noi europei l'immagine della cavalletta sulla spalla di James Rodriguez è perlomeno particolare. L'inatteso e ingombrante "ospite" si è accomodato sulla spalla della stella dei Cafeteros proprio in occasione del rigore del 2-1 trasformato dal numero 10, motivo per cui l'immagine dell'esultanza di James per il suo 6° centro mondiale (mai nessuno a questa età aveva segnato tanto, Pelé escluso) ha fatto il giro del mondo