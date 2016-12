28 giugno 2014 Brasile-Cile, le pagelle: che sfida Neymar-Sanchez, Webb perfetto I due attaccanti del Barcellona regalano giocate e colpi di classe, il direttore di gara inglese non sbaglia un fischio di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:35 - Brasile ai quarti, ma che sofferenza contro il Cile. La Seleçao vince 4-3 dopo i rigori: i 120' si erano conclusi sull'1-1 con le reti di David Luiz e Sanchez nel primo tempo. Clamorosa traversa di Pinilla al 119'. Da brividi la serie dal dischetto, con Neymar che segna l'ultimo tiro del Brasile e Jara che invece trova solo il palo.

Guarda la cronaca minuto per minuto



IL TABELLINO

BRASILE-CILE 4-3 dopo i rigori (1-1)

Reti: 18' David Luiz (B), 32' Sanchez (C)

Brasile (4-2-3-1): Julio Cesar 8; Dani Alves 6, Thiago Silva 6,5, David Luiz 6,5, Marcelo 5; Fernandinho 6 (72' Ramires 6), Luiz Gustavo 6,5; Oscar 6,5 (105' Willian sv), Neymar 7, Hulk 5,5; Fred 4,5 (64' Jo 6). A disp: Jefferson, Victor, Dante, Maxwell, Henrique, Maicon, Paulinho, Hernanes, Bernard. All. Scolari 6

Cile (5-3-2): Bravo 7; Isla 6,5, Francisco Silva 6, Medel 7 (108' Rojas sv), Jara 6,5, Mena 6,5; Aranguiz 7, Vidal 6,5 (87' Pinilla 6), Diaz 6,5; Sanchez 7, Vargas 5 (56' Gutierrez 6). A disp: Toselli, Herrera, Albornoz, Carmona, Beausejour, Orellana, Fuenzalida, Paredes, Valdivia. All. Sampaoli 6,5

Arbitro: Webb (Ing)

Ammoniti: Mena, F. Silva, Pinilla, Dani Alves (C), Hulk, Luiz Gustavo, Jo (B)

Espulsi: --

Note: angoli Bra-Cil 8-5. Recuperi: 3' pt, 3' st, 1' pts, 2' sts

Calci di rigore: David Luiz (B) gol; Pinilla (C) parato; Willian (B) fuori; Sanchez (C) parato; Marcelo (B) gol; Aranguiz (C) gol; Hulk (B) parato; Diaz (C) gol; Neymar (B) gol; Jara (C) palo.