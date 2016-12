Brasile: brilla la stella di Neymar

09:00 - Era il giocatore più atteso e, per ora, non ha tradito: Neymar si è caricato sulle sue spalle il Brasile a suon di gol. Curerà molto la sua acconciatura (l'attacco di Pelè), ma fin quando continua a segnare con questa regolarità tutto passa in secondo piano, persino la sua cresta bionda, o meglio oro. Brilla la stella di Neymar e illlumina tutta una Nazione che sogna la Coppa del mondo: lui è già il capocannoniere del Mondiale.

Seconda doppietta in tre partite e senza Ochoa, il portiere del Messicco che lo ha fermato miracolosamente più volte, i suo gol sarebbero stati ancor di più. Con Messi, Neymar è senza dubbio il protagonista di questo inizio di Mondiale, nel bene e nel male. Oltre ai gol, c'è un altro vizietto, questo da condannare. Da sempre il brasiliano è accusato di essere un simulatore e, anche ieri contro il Camerun, ci è cascato, nel vero senso della parola, di nuovo.

Intanto, meglio guardare i suoi lati positivi e, a soli 22 anni ha già segnato 35 gol con la maglia della Nazionale. Superati mostri sacri come Ronaldinho (33) e Rivaldo (34). L'obiettivo è Pelè fermo a 77, l'età è dalla sua parte: per ora il nomignolo "O Ney" è ancora troppo, ma non si sa mai...



NEYMAR: "NON PARLATE SOLO DI ME"

Proclamato (e ci mancherebbe altro..) miglior giocatore di Camerun-Brasile e rimasto senza magliette (una, alla fine dei primi 45' l'ha data a Song, compagno nel Barca, l'altra a fine partita ad Eto'o), Neymar sceglie la strada della modestia per commentare la partita. "Se non mi sbaglio - dice il bomber del Brasile - è stata la nostra migliore partita, ed è giusto farci i complimenti a vicenda. In campo ho la responsabilità di aiutare i miei compagni creando delle giocate. E anche di segnare gol, come mi è riuscito per due volte contro il Camerun. Sono felice". "Adesso non parlate solo di me - aggiunge Neymar -, perché in questa Seleçao sono importanti tutti. Ci siamo dati molto da fare per meritare questa vittoria e ora questo risultato ci dà molta fiducia in vista della sfida di sabato contro il Cile".