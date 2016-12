28 maggio 2014 Brasile, anche gli indios contro i Mondiali

A Brasilia scontri manifestanti-polizia Scendono in piazza gli indigeni, che chiedono la demarcazione delle terre che occupano e che sono spesso invase da contadini e grandi multinazionali Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Continuano le proteste in Brasile contro i Mondiali che partiranno tra circa due settimane. Gli ultimi a scendere in piazza per manifestare tutto il proprio malcontento sono stati martedì gli indigeni di diverse etnie, per chiedere la demarcazione delle terre che occupano e che sono spesso invase da contadini, allevatori e grandi multinazionali. I manifestanti hanno bloccato per ore le strade di Brasilia e si sono registrati scontri con la polizia in tenuta antisommossa. Un poliziotto è stato ferito da una freccia, mentre tra i contestatori si contano due feriti.