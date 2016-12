Brasile a rischio monetina

14:31 - Ha dell'incredibile la riflessione proposta da 'Equipe Online'. In caso di vittoria della Croazia per 3-2 contro il Messico e di sconfitta dei padroni di casa per 2-0 a discapito del Camerun, Brasile e Messico sarebbero costrette a ricorrere al lancio della monetina per decretare la seconda classificata del Girone A. I 6 parametri Fifa previsti per il Mondiale verrebbero clamorosamente annullati da questa combinazione di risultati.

Il Brasile attualmente a 4 punti e con una differenza reti positiva di 2 gol e il Messico con gli stessi punti ma con un gol in meno rispetto al Brasile nella differenza reti, si annullerebbero. Entrambe a 4 punti, stessa differenza reti e medesime reti segnate. Lo 0-0 nello scontro diretto vanificherebbe i restanti parametri (punti, differenza reti e gol segnati negli scontri diretti). In virtù di quanto visto finora, le possibilità sembrano assai remote.



Esistono due precedenti, entrambi ambientati in Italia: nel '68 Giacinto Facchetti superò la semifinale del Campionato europeo (poi vinto) vincendo alla monetina contro la Russia dopo il pareggio per 0-0, mentre 24 anni fa un'innocente hostess prelevò da un recipiente il bigliettino contenente la scritta Irlanda, che ebbe più sorte dell'Olanda e passò agli ottavi.