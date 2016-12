19 giugno 2014 Brasile 2014, vola Colombia vola: la Costa d'Avorio è battuta 2-1 Sudamericani a punteggio pieno nel gruppo C: ottavi a un passo. A segno Rodriguez e Quintero, agli ivoriani non basta il gol del romanista Gervinho Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - Continua a volare la Colombia, che a Brasilia batte 2-1 la Costa d'Avorio e rimane in vetta al gruppo C. Ottavi di finale a un passo. Dopo un primo tempo a buoni ritmi ma con poche occasioni, la gara si sblocca nella ripresa: prima Rodriguez di testa al 64' porta in vantaggio i sudamericani, 6' dopo il raddoppio dell'ex Pescara Quintero appena entrato. Il romanista Gervinho al 73' riapre la gara, ma il muro colombiano regge fino alla fine.

LA PARTITA



Grande sorpresa nella Costa d’Avorio di Lamouchi all’annuncio delle formazioni ufficiali: non ci sono Drogba e Kalou, ma sono presenti Gradel e Bony. Nella Colombia è confermato l’undici che ha spazzato via la Grecia nel turno inaugurale: c’è Ibarbo dall’inizio con Gutierrez punta centrale. Il primo quarto d’ora l'ago pende dalla parte dei Cafeteros che soprattutto con Cuadrado si rendono pericolosi. Al 6’ l’occasione è sui piedi di Gutierrez che non riesce a sfruttare un assist fortunoso da parte del centrocampista viola e la palla va fuori. Dopo un inizio piuttosto timido la squadra di Lamouchi si riprende e prova a fare gioco sugli esterni soprattutto con Gervinho e Gradel, con quest’ultimo molto mobile ma poco preciso. La grande palla gol del primo tempo però è ancora sui piedi di Gutierrez che al 30’ a tu per tu con Barry cicca clamorosamente il pallone, dopo un grande contropiede innescato da Cuadrado e rifinito da James Rodriguez. La risposta degli africani è sui piedi di un ottimo Aurier: il terzino si libera e calcia da buona posizione, ma si oppone Ospina. Gli ultimi minuti vedono la supremazia della Costa d’Avorio che non riesce però a rendersi pericolosa e allora si va all’intervallo sul risultato di 0-0 a Brasilia.



Nel secondo tempo la partita si sblocca. La Colombia spinge fortissimo con Cuadrado che affonda al 59’ e coglie la traversa con un diagonale deviato da Barry. È solo il preludio al gol che arriva al 64’ con James Rodriguez: angolo del solito Cuadrado e stacco di testa del centrocampista del Monaco che fredda Barry. I Cafeteros vogliono chiuderla e al 70’ vanno sul 2-0: errore clamoroso della difesa africana e ancora uno straordinario James Rodriguez regala a Quintero il più facile dei palloni da spedire in rete. A questo punto la partita sembra finita ma Gervinho tre minuti dopo la riapre: grande azione da parte dell’attaccante della Roma che buca Ospina. Il finale di match è palpitante, la squadra di Lamouchi ci prova, ma sbatte sul muro giallo della Colombia che alla fine vince il match e vede gli ottavi di finale. Colombia, quindi, che si avvicina alla prossima fase grazie ad una grande prestazione di James Rodriguez e Cuadrado. Rimandata la Costa d’Avorio e il suo allenatore: l’assenza di Drogba si è fatta sentire e ora gli africani non possono permettersi altri passi falsi per essere certi di chiudere quantomeno al secondo posto.



LE PAGELLE



Cuadrado 7 - La Fiorentina ha fatto un grande affare. Bisogna vedere se riuscirà a tenere il proprio centrocampista, senza doverlo vendere al Barcellona. In un primo tempo grigio lui è l’unico a fare qualcosa e nel secondo è bravissimo insieme a James Rodriguez a trascinare la propria squadra. Devastante.



Ibarbo 5 - Non si capisce la sua posizione in campo, lui confeziona una prestazione parecchio sottotono. Tocca pochissimi palloni e si fa notare per un recupero difensivo su Gervinho. Incolore.



Aurier 7 - Grande prestazione del terzino del Tolosa. Spinge tantissimo e cresce negli ultimi minuti sfornando cross a ripetizione. L’impressione è che possa servire a tante squadre del campionato italiano.



James Rodriguez 6,5 - Con Cuadrado è il giocatore che cambia il match nella sua squadra. Nel primo tempo sembra spaesato, ma nel secondo cresce alla distanza e colpisce prima con il gol del vantaggio e poi con l’assist da calcio d'angolo per la rete del 2-0 fimata da Quintero.



Drogba 6,5 - Anche quest’oggi come la scorsa giornata non riesce ad incidere nel match in maniera diretta, ma la sua presenza fa ammattire gli avversari che devono reggere l’urto dell’attacco africano guidato dallo stesso Didier: sbagliata la scelta di tenerlo in panchina. Gervinho 6,5 - Il voto deriva in gran parte dal grande gol che realizza al 73’. Spettatore o quasi per gran parte del match, si accende nel finale con la perla che riapre la partita: da quel momento crea vari grattacapi alla difesa avversaria.



IL TABELLINO



Colombia-Costa d'Avorio 2-1

Reti: 64' Rodriguez (C); 70' Quintero (C), 73' Gervinho (C).

Colombia (4-2-3-1): Ospina 6,5; Armero 5,5 (70' Arias 5,5), Yepes 6,5, Zapata sv, Zuniga 6; Aguilar 6 (77' Mejia 5,5), Cuadrado 7; Ibarbo 5 (53' Quintero 7), Rodriguez 6,5, Sanchez 6,5; Gutierrez 5,5. A disp.: Mondragon, Vargas, Balanta, Valdes, Carbonero, Guarin, Bacca, Martinez, Ramos. All.: Pekerman 6,5.

Costa d'Avorio (4-2-3-1): Barry 6; Aurier 7, Bamba 6, Boka 5,5, Die 5 (70' Bolly 5,5); Gradel 5,5 (66' Kalou 5,5), Tiote' 5,5; Toure' 6, Zokora 6, Bony 5 (59' Drogba 6,5); Gervinho 6,5. A disp.: Gbohouo, Sayouba, Akpa-akpro, Djakpa, Toure', Viera, Diomande', Sio, Ya Konan. All.: Lamouchi 5.

Arbitro: Howard Webb 7.

Note: Ammoniti: Tiote', Zokora (C).

Angoli: 5-5. Rec.: pt 2', st 6'.