Brasile 2014, Varela salva il Portogallo in extremis: con gli Usa finisce 2-2

08:41 - Finisce con un 2 a 2 la partita tra Stati Uniti e Portogallo giocata a Manaus, nel gruppo G del mondiale brasiliano. Il Portogallo è andato in vantaggio con un gol di Nani. Gli Stati Uniti hanno prima pareggiato con Jones al 64esimo e poi sono andati in vantaggio con Dempsey. Varela ha infine salvato in extremis il Portogallo con un gol al 95esimo minuto.

LA PARTITA



Dopo il disastroso esordio con la Germania a Salvador, per il Portogallo è già una partita da dentro o fuori. La partenza è super. CR7 scalda la già bollente Arena Amazonia con un numero d'alta scuola dopo una manciata di minuti. E a far gol ci pensa Nani, che al 5' sfrutta un rinvio fantozziano di Cameron e batte Howard con un destro sotto la traversa. Colpiti a freddo, gli Stati Uniti si affidano alle giocate di Dempsey (già in gol contro il Ghana all'esordio) per tentare di impensierire la difesa lusitana: al 17' il 31enne ex Fulham e Tottenham impegna Beto con un bel diagonale sul quale il portiere porothgese si salva coi piedi. Col passare dei minuti scende il ritmo della gara e sale la temperatura a Manaus. Il minuto 39 entra di diritto nella storia del calcio perché per la prima volta in un Mondiale viene concesso un breve time out alle due squadre: l'uomo della provvidenza è l'arbitro argentino Nestor Pitana. La pausa, però, non fa bene a Ronaldo che calcia alle stelle una punizione dalla sua mattonella preferita. Prima dell'intervallo doppia clamorosa chance per il Portogallo: palo di Nani e miracolo di Howard sulla ribattuta a botta sicura di Eder.



A inizio ripresa il copione della partita è chiaro: Usa avanti, Portogallo tutto raccolto nella propria metà campo a difesa del risultato. Il fortino di Bento rischia di capitolare già al 55' quando Bradley, su assist di Johnson dalla destra, spara col destro a porta vuota: sembra gol, ma sulla linea Ricardo Costa si immola e salva i suoi. Ma a far saltare di gioia Jurgen Klinsmann ci pensa Jones al 64': il 33enne centrocampista del Besiktas si sposta la palla sul destro dai venti metri e lascia partire un bolide che incenerisce Beto. La reazione del Portogallo è furiosa, Howard dice no a un destro da due passi di Raul Meireles. Il pareggio non serve a Ronaldo e compagni, che si sbilanciano alla ricerca del 2-1 e vengono trafitti in contropiede: Zusi si ritrova il pallone tra i piedi in piena area e lo mette al centro per Dempsey che, col petto e forse in leggerissimo fuorigioco, firma il suo secondo gol a Brasile 2014. Il Portogallo non ne ha più, il forcing finale sembra inutile ma al 95’ Ronaldo finalmente accende la luce: pennellata dalla destra sulla testa di Varela e Howard è battuto. Gli americani, che chiudono il match stremati, restano comunque ampiamente favoriti per il passaggio del turno: giovedì a Recife contro la Germania basterà il pareggio. Il Portogallo, invece, è sull’orlo del baratro: per prolungare il suo soggiorno in Brasile dovrà battere il Ghana con un punteggio largo e sperare in un favore dei tedeschi.



LE PAGELLE



Dempsey 7 - L'attaccante statunitense non smette di stupire; dopo la rete fulminea all'esordio, regala l'illusione dei 3 punti alla squadra di Klinsman. Peccato che tutto venga vanificato dal gol di Varela nel recupero



Howard 7 - Il portiere dell'Everton è decisivo soprattutto quando riesce con un miracolo ad evitare il raddoppio di Eder che calcia a botta sicura da pochi passi il tiro di Nani respinto dal palo



Jones 7,5 - Il gol capolavoro del momentaneo pareggio è quasi la fotocopia (con l'altro piede) della rete di Messi contro l'Iran. Lo splendido destro a giro che si infila in rete è la ciliegina sulla torta di una partita giocata su ritmi altissimi



Ronaldo 5,5 - Tanto fumo e pochissimo arrosto per il Pallone d'Oro in carica che incanta il pubblico con giocate da fuoriclasse (soprattutto nel primo tempo) fini a se stesse. Nella ripresa tocca pochissimi palloni ma il cross per il gol di Varela è da applausi



Eder 5 - Viene mandato in campo da Bento per sostituire l'infortunato Helder Postiga. Gioca quasi tutto l'incontro dimostrando di non essere all'altezza dell'impegno Mondiale. Perde una quantità infinita di palloni andando anche ad intasare gli spazi invece di aprire il campo a Ronaldo



IL TABELLINO



STATI UNITI-PORTOGALLO 2-2

MARCATORI: 5' Nani (P); 64' Jones (S), 81' Dempsey (S), 95' Varela (P).

STATI UNITI (4-5-1): Howard 7; Beasley 6,5, Besler 6, Cameron 5, Johnson 6,5; Beckerman 6,5, Bedoya 5,5 (71' Yedlin 6,5), Bradley 6,5, Jones 7,5, Zusi 6,5 (90' Gonzalez sv); Dempsey 7 (87' Wondolowski 6). A disp.: Guzan, Rimando, Brooks, Chandler, Davis, Diskerud, Green, Altidore, Johannsson. All.: Klinsmann 6,5.

PORTOGALLO (4-3-3): Beto 6; Almeida 5 (Carvalho 5), Alves 5,5, Costa 6, Pereira 5; Meireles 5,5 (68' Varela 7), Moutinho 5, Veloso 5,5; Nani 6, Postiga sv (16' Eder 5), Ronaldo 5,5. A disp.: Eduardo, Rui Patricio, Neto, Amorim, Rafa Silva, Vieirinha. All.: Bento 5,5.

ARBITRO: Nestor Pitana 6.

AMMONITO: Jones (S).

NOTE: angoli 6-4. Rec.: pt 2', st 5'.