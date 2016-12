Brasile 2014, Uruguay: Suarez lavora a parte

23:15 - Luis Suarez punta l'Inghilterra. L'attaccante dell'Uruguay ha lavorato a parte nel primo allenamento della Celeste all'Arena do Jacaré di Sete Lagoas e salterà quasi certamente la gara dell'esordio mondiale contro il Costa Rica. Ma dopo l'operazione al ginocchio sinistro la condizione fisica del Pistolero migliora di giorno in giorno e il ct Oscar Tabarez punta a vederlo in campo contro l'Inghilterra il prossimo 19 giugno.

In un'intervista concessa qualche giorno fa al Guardian Suarez ha confessato di non aver mai creduto che l'infortunio gli avrebbe impedito di essere al Mondiale. Poi ha riservato una stoccata alla nazionale inglese: "Ha dei punti deboli in difesa, e so quali sono - la sua osservazione -. Non li racconterò certo a un giornale, ma alla nazionale uruguaiana sì".