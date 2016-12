Brasile 2014, timeout da 3 minuti contro caldo e umidità

15:59 - Una delle più grandi novità di Brasile 2014 è l'utilizzo del timeout: la Fifa ha dato l'ok, ma le singole decisioni toccano agli esperti. Sarà un medico della Fifa, come spiegato dal designatore Busacca in visita agli azzurri, a stabilire 90' prima di ogni match se è necessario uno stop per le condizioni climatiche. Nell'arco di una partita sono previsti due time-out da 3': al 30' del primo e del secondo tempo. Italia-Inghilterra è già a rischio.

"A rischio" sono considerate le partite che cominciano alle 13 (ore 18 italiane), come Italia-Costa Rica e Italia-Uruguay, e quelle da 32° in su o un'alta umidità, come nella gara d'esordio fra gli azzurri e la nazionale di Hodgson a Manaus. La formazione di Prandelli, pertanto, potrebbe sperimentare il time-out in tutte le gare del suo girone.