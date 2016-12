13 luglio 2014 Brasile 2014, stasera si chiude: Germania-Argentina, a voi il mondo Al Maracanà cala il sipario sul Mondiale. Rio invasa da 100mila argentini, ma i brasiliani faranno il tifo per Mueller e compagni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:28 - Cresce l'attesa, continua la caccia all'ultimo biglietto per la finale Germania-Argentina, il giusto epilogo di Brasile 2014. Rio è invasa da 100mila argentini che in cuor loro sperano di vincere il loro terzo Mondiale proprio in casa degli acerrimi rivali. I brasiliani sosterranno la Germania, la squadra che ha umiliato la Seleçao in finale, alla caccia del primo trionfo da quando nel 1989 si è unita. Sarà anche la sfida tra Messi e Mueller, con vista sul Pallone d'Oro. La finale tra i due mondi è servita. Calcio d'inizio ore 21, allo stadio Maracanà: che vinca il migliore...

LE PROBABILI FORMAZIONI



GERMANIA (4-2-3-1): Neuer, Hoewedes, Hummels, Boateng, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Oezil, Kroos, Mueller, Klose. A disposizione: Zieler, Weidenfeller, Grosskreutz, Ginter, Durm, Mertesacker, Draxler, Kramer, Schuerrle, Podolski, Goetze. All.: Loew



ARGENTINA (4-3-3): Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Perez, Biglia, Mascherano, Lavezzi; Messi, Higuaín. A disposizione: Orion. Andujar, Campagnaro, F.Fernandez, Basanta, Gago, Di Maria, Maxi Rodriguez, A.Fernandez, Alvarez, Palacio, Aguero. All.: Sabella