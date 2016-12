24 giugno 2014 Brasile 2014: spettacolo Colombia, Giappone a casa I Cafeteros battono 4-1 la squadra di Zac e vincono il Girone C a punteggio pieno: agli ottavi sarà sfida contro l'Uruguay Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:35 - La Colombia non sbaglia un colpo. A Cuiabà i Cafeteros battono 4-1 il Giappone e vincono il Girone C a punteggio pieno. In vantaggio grazie a un rigore di Cuadrado al 17', la squadra di Pekerman subisce il pari nel recupero del primo tempo per mano di Okazaki. Nella ripresa una doppietta di Jackson Martinez (55’ e 82’) e una perla di James Rodriguez (89’) chiudono i conti. Agli ottavi la Colombia affronterà l'Uruguay.

LA PARTITA

Dopo un avvio di gara con il freno a mano tirato, la partita si accende al 17'. Konno mette giù in area Ramos: rigore per la Colombia. Cuadrado si presenta sul dischetto e segna con un destro secco centrale. Il Giappone non molla l'osso e al 25' impensierisce Ospina con un gran destro di Kagawa dal limite. Il portiere colombiano si supera e con un colpo di reni mette in corner. Ancora, otto minuti dopo, Honda sfiora il pareggio con una punizione liftata da fuori calciata a giro. Jackson Martinez si mangia il raddoppio al 42' da posizione centrale: l'attaccante calcia a colpo sicuro ma spara sul fondo. Vale la legge elementare del calcio: gol sbagliato, gol subito. In pieno recupero, Honda serve un pallone al bacio per Okazaki che si avvita benissimo in area e di testa sigla l'1-1. Il Giappone prova ancora a crederci. Ripresa al via con un doppio cambio per i Cafeteros: Cuadrado lascia il posto a Carbonero e Quintero a Rodriguez. La Colombia firma il 2-1 al 55’ con Jackson Martinez. L'attaccante, servito da Rodriguez alla perfezione con l'esterno, controlla il pallone e con un sinistro angolato batte Kawashima. Il primo cambio del Giappone arriva al 62': Yamaguchi in campo per Aoyama. Honda suona la sveglia con una punizione da oltre 25 metri che Ospina respinge con i pugni. E subito dopo Okubo arriva di prima intenzione su un pallone da destra ma non inquadra la porta con un destro potente. Poi di nuovo i colombiani in avanti: sinistro di Rodriguez deviato e sulla ribattuta ci prova Martinez, che tira ancora addosso a Yoshida. Al 77’, c’è un destro secco di Nagatomo, Ospina fa suo il pallone sul primo palo. Il 3-1 della Colombia arriva cinque minuti dopo: Jackson Martinez finta il tiro con il destro e con una perla di sinistro nell'angolino segna la sua doppietta. Dall'altra parte del campo, Kagawa sfiora il gol del 3-2 con un sinistro sballato da ottima posizione. Poi, all'84', cambio storico per la Colombia: Mondragon prende il posto di Ospina. Il portiere dei Cafeteros, a 43 anni e tre giorni, diventa il giocatore più anziano della storia a giocare in una fase finale di un Mondiale. Rodriguez chiude la partita sul 4-1 all'89'. La stella del Monaco scatta sul filo del fuorigioco, salta secco Yoshida e sigla il poker con uno scavetto da due passi. La Colombia chiude il girone C a punteggio pieno e vola agli ottavi: sabato alle 22 affronterà l'Uruguay al Maracanà. Mondiali finiti, invece, per il Giappone di Zac, Honda e Nagatomo.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

Okazaki 6,5 Quindici gol nel Mainz: ecco il suo biglietto da visita. All'Arena Pantanal firma un gol da attaccante consumato con una girata di testa all'angolo. Predica nel deserto.

Honda 6 Non sembra vero, ma il milanista prova a trascinare i suoi. Ha la mira sbilenca, ma l'assist del gol nipponico porta la sua firma.

Konno 4,5 Un primo tempo da dimenticare macchiato anche dal fallo un po' sciocco da rigore che vale il vantaggio dei Cafeteros. Serataccia.

Martinez 7,5 Mezzo voto in meno solo per quel gol sbagliato nel finale di primo tempo. Nella ripresa tira fuori dal cilindro due reti da bomber: un tiro piazzato e un altro a giro dopo una finta secca. E' l'attaccante di scorta della squadra di Pekerman, figuratevi.

Rodriguez 7 Un assist e un gol da stella per chiudere in bellezza un girone da protagonista.

Cuadrado 7 Arriva la gioia del gol, anche se dal dischetto, dopo una collezione di assist. Il gioiello della Fiorentina regala un'altra partita di qualità.



IL TABELLINO

GIAPPONE-COLOMBIA 1-4

MARCATORI: 17' rig. Cuadrado (C), 46' pt Okazaki (G), 55' Martinez (C), 82' Martinez (C), 89' Rodriguez (C).

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima 5,5; Aoyama 5 (62' Yamaguchi 5,5), Konno 4,5, Nagatomo 6, Uchida 5,5; Yoshida 5,5, Hasebe 5; Honda 6, Kagawa 4,5 (85' Kiyotake sv), Okazaki 6,5 (69' Kakitani 6); Okubo 5,5. A disp.: Gonda, Nishikawa, Inoha, Morishige, Sakai, Sakai, Endo, Osako. All.: Zaccheroni 5,5.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina 6,5 (84' Mondragon sv); Arias 6, Armero 6,5, Balanta 7, Valdes 6,5; Cuadrado 7 (46' Carbonero 6), Guarin 6,5, Mejia 6,5, Quintero 5,5 (46' Rodriguez 7); Martinez 7,5, Ramos 6. A disp.: Vargas, Yepes, Zapata, Zuniga, Aguilar, Ibarbo, Sanchez, Bacca, Gutierrez. All.: Pekerman 7,5.

ARBITRO: Pedro Proença (Portogallo).

NOTE: Ammoniti: Guarin (C), Konno (G).

Angoli: 9-2. Rec.: pt 1', st 3'.