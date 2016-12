Brasile 2014: Spagna a lutto con l'Australia

18:02 - La Spagna si veste a lutto. Per l'ultima gara del Girone B contro l'Australia i campioni del mondo in carica, già sicuri dell'eliminazione, indossano la seconda divisa completamente nera, con inserti gialli sulle spalle e sui fianchi: secondo i media iberici è un modo per manifestare il proprio dispiacere per una Coppa del Mondo finita troppo presto. L'obiettivo degli uomini di Del Bosque è evitare di essere la peggior Spagna di sempre ai Mondiali.

La Roja infatti non ha mai chiuso a quota zero in un girone, addirittura non ha mai chiuso senza una vittoria. Anche la tragicomica spedizione di Francia '98 (indimenticabile la papera di Andoni Zubizarreta su Oliseh per il 3-2 finale in favore della Nigeria nella gara d'esordio) si chiuse con un netto ma inutile 6-1 in favore degli uomini di Javier Clemente contro la disastrata Bulgaria. E sembra quantomeno un paradosso che questa Spagna, una delle squadre più forti di tutti i tempi, possa raggiungere il peggior risultato ad un Mondiale nella storia del Paese: sarebbe un'onta difficile da cancellare.