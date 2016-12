Brasile 2014: Russia-Corea del Sud 1-1, disastro Akinfeev

08:58 - E' finita per 1 a 1 la partita tra Russia e Corea del Sud che chiude anche la "prima" giornata dei Mondiali. Sono infatti scese in campo tutte le squadre che partecipano alla competizione. Ad aprire le marcature sono stati i coreani con Lee al 68.mo ma sei minuti dopo è giunto il gol del pareggio russo ad opera di Kerzhakov. Nel girone H comanda il Belgio con tre punti seguito da Russia e Corea del Sud. Fanalino di coda l'Algeria.

Scelta coraggiosa per Capello, che nel suo 4-3-3 non fa partire Kerzhakov, attaccante dello Zenit e veterano della Nazionale soivetica inserendo al suo posto, al centro dell'attacco, Kokorin, promettente classe '91 della Dinamo Mosca, sostenuto da Samedov e Faizulin. Corea in campo col 4-2-3-1 con Park Chu-Young unica punta. Primo tempo decisamente noioso: la prima occasione arriva al 31' con un bolide di Ignashevitch parato goffamente da Sung-Ryong Jung. Due minuti più tardi la risposta coreana con un sinistro di Koo deviato da Ignashevich che sfiora il palo ad Akinfeev spiazzato. Non succede nient'altro fino al 45' con le squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0.



La ripresa si apre con una doppia occasione per la Russia: prima Faizulin impegna il portiere coreano con un tiro da fuori, poi sugli sviluppi dell'angolo Berezutski anticipa tutti di testa trovando solo l'esterno della rete. Al 50' Akinfeev respinge con qualche affanno un destro potente di Koo. Al 57' ancora qualche incertezza del portiere russo su una punizione potente ma centrale di Kim Young-Kwon. Il festival degli errori prosegue al 63' quando Kombarov calcia dai 30 metri un pallone respinto corto da Sung-Ryong Jung. Al 68' arriva il vantaggio della Corea: su tiro da fuori area del neo-entrato Lee Keun-Ho clamorosa papera di Akinfeev con la sfera che, non trattenuta, finisce in fondo al sacco lentamente. La reazione della Russia non si fa attendere e al 74' ecco il pari di Kerzhakov mandato in campo da Capello al posto di uno spento Zhirkov: l'attaccante dello Zenit di San Pietroburgo segna a porta vuota l'1-1 al termine di un'azione insistita. Qualche dubbio per un possibile tocco col braccio di Eshchenko non fischiato dall'arbitro Pitana. Nel finale la Russia tenta il forcing a caccia della vittoria senza però creare grandi occasioni. Si chiude così sull'1-1 il match: un punto che non dispiace a nessuno.



La Russia tornerà in campo domenica 22 giugno alle 18 contro il Belgio mentre la Corea del Sud se la vedrà con l'Algeria tre ore più tardi.

LE PAGELLE



Akinfeev 4 – L’insufficienza sarebbe comunque arrivata, anche se non avesse preso gol: su due tiri centrali della Corea del Sud para come un portiere alle prime armi. Non il massimo per uno che ha esordito in Nazionale maggiore a 18 anni. Poi arriva la papera clamorosa che regala il vantaggio alla Corea del Sud e fa sospirare in panchina Capello.



Kerzhakov, 7,5 - L’attaccante dello Zenit non trova spazio nell’undici iniziale di Capello, che gli preferisce il giovane e promettente Kokorin: il ragazzo della Dinamo, un po’ per l’emozione un po’ perchè gira troppo al largo della porta, non trova la via del gol. Lui invece entra al 70’, ed in quattro minuti rimedia alla paera di Akinfeev, che stava già compromettendo il cammino della Russia nel Mondiale, con un gol di rapina che gli vale la testa della classifica marcatori all-time della Nazionale russa



Lee Keun-Ho, 7 - Il calciatore asiatico del 2012 (sì, proprio così), attualmente in forza al Sangju Sangmu, al 68’ tira con poca convinzione verso la porta di Akinfeev, ma il portiere del Cska gli regala le luci della ribalta, non riuscendo a trattenere il pallone e finendoci in rete assieme, come succedeva in famoso cartone animato. Solo un caso?



Heung Min-Son 6,5 – Giocatore da tenere assolutamente d’occhio, non solo per il Mondiale: approdato quest’estate al Bayer Leverkusen, il coreano sprinta sin dal 1’, mettendo in seria difficoltà i due macchinosi centrali russi. Un po’ troppo impreciso in due occasioni. Dopo il gol del vantaggio coreano si estranea dal match, un vero peccato. 43 partite e 12 reti nella scorsa Bundesliga parlano per lui.



Ki Sung-Yeung 6 – Si fa notare anche lui, ma più lontano dalla porta rispetto al numero 9 coreano: metronomo del gioco al fianco del navigato Han Kook Young, aiuta le tigri asiatiche a ragionare quando non riescono a trovare campo aperto davanti a loro. Giovane e già con parecchia personalità, come dimostrato col Sunderland in Premier League.







IL TABELLINO



RUSSIA-COREA DEL SUD 1-1

MARCATORI: 68' Lee Keun-Ho (C); 74' Kerzhakov (R).

RUSSIA (4-3-3): Akinfeev 4; Berezutski 6, Eshchenko 5,5, Ignashevich 6, Kombarov 6,5; Faizulin 6, Glushakov 5 (71' Denisov 6), Samedov 5,5; Shatov 5 (59' Dzagoev 6), Zhirkov 5,5 (70' Kerzhakov 7,5), Kokorin 5,5. A disp.: Lodygin, Ryzhikov, Granat, Kozlov, Schennikov, Semenov, Ionov, Mogilevets, Kanunnikov. All.: Capello 6.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Han Kook-Young 5,5; Hong Jeong-Ho 6 (72' Hwang sv), Kim Young-Kwon 6, Lee Y. 5,5, Yun 6; Han 5,5, Ki 6,5; Koo 6, Lee Chung-Yong 6, Park Chu-Young 5,5 (55' Lee Keun-Ho 7); Son 6,5 (83' Kim sv). A disp.: Kim Seung-Gyu, Kim Chang-Soo, Lee Beom-Young, Kwak, Park Joo-Ho, Ha, Park Jong-Woo, Ji, Kim Shin-Wook. All.: Hong 6.

ARBITRO: Nestor Pitana.

AMMONITI: Ki, Koo, Son (C), Shatov (R).

NOTE: Angoli 4-3. Rec.: pt 1', st 4'.