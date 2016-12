Brasile 2014, Rizzoli: "Io in finale? Orgoglio per l'Italia"

12:27 - C'era anche un po' d'Italia nella finale dei Mondiali vinta 1-0 dalla Germania sull'Argentina con una rete di Goetze ai supplementari. L'azzurro in questione è Nicola Rizzoli, arbitro della super-sfida: "E' stata una grande emozione e una grande soddisfazione - rivela -, un motivo di orgoglio per l'Italia e per il calcio italiano. La partita è stata difficile, ma sono stato aiutato tantissimo dai giocatori e soprattutto dai miei collaboratori".

Rizzoli non si nasconde e racconta di aver avuto qualche attimo di difficoltà: "Una finale mondiale non è una gara facile - prosegue il fischietto emiliano - ma forse il momento psicologicamente più complicato è stato dopo aver annullato il gol a Higuain, cosa che inevitabilmente ha creato qualche tensione".



Non poteva ovviamente mancare una considerazione sulla gara e sul grande deluso della serata, Lionel Messi: "L'ho visto molto provato, ma secondo me ha giocato un grande mondiale, però la Germania è stata straordinaria".



Rizzoli chiude con una dedica speciale e con un pensiero sul movimento dei fischietti italiani: "Per fortuna in campo internazionale si conosce il livello degli arbitri italiani, i giocatori si fidano di noi, ci si parla e tutto si può sistemare. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato gli arbitri italiani qui al Mondiale e alla finale. A loro, e alla mia famiglia, dedico questa mia esperienza".