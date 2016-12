21 giugno 2014 Brasile 2014: riscatto Ecuador, 2-1 all'Honduras La formazione di Rueda, dopo il ko all'esordio con la Svizzera, batte la Bicolor con la doppietta di Enner Valencia e torna in corsa Tweet google 0 Invia ad un amico

08:05 - L'Ecuador batte l'Honduras per 2-1 in una partita valida per la seconda giornata del Gruppo E. A passare in vantaggio è la Bicolor, grazie a un gran tiro di Costly al 31'. Al 34' Enner Valencia sigla però la rete del pareggio su tiro-cross deviato di Paredes. Al 65' tocca ancora alla punta del Pachuca, che segna il suo terzo gol al Mondiale, agganciando in testa alla classifica dei cannonieri Muller, Benzema, Robben e Van Persie.

LA PARTITA

Partono al piccolo trotto le due squadre che nei primi minuti si studiano e provano a colpirsi con tiri da lontano: le conclusioni degli honduregni Boniek Garcia e Costly non fanno paura. Ben più pericoloso l'Ecuador al minuto 19 con Enner Valencia che, innescato da Erazo, manda alto da ottima posizione. Al 31', nel momento migliore della Tri arriva il vantaggio dell'Honduras: Costly riceve da Figueroa, slalta Guagua e col mancino buca Dominguez. Neanche il tempo di esultare per la Bicolor che l'Ecuador pareggia: Enner Valencia capisce la traiettoria di una palla vagante e sul secondo palo realizza l'1-1. Nel finale di frazione c'è ancora tempo per un palo colpito da Costly, con tap-in vincente di Bengtson ma realizzato con l'aiuto del braccio: gol annullato e fine primo tempo.



In avvio di ripresa Dominguez regala qualche flash ai fotografi con una parata plastica sul tiro di Beckeles. Al 58' il protagonista è l'arbitro Williams: il fischietto di australiano non vede un netto fallo in area su Figueroa su Caicedo, rigore negato all'Ecuador. Dopo venti minuti di poco o niente arriva l'acuto della Tri, comunque più aggressiva della formazione di Luis Fernando Suarez: è ancora Enner Valencia a trovare la via del gol con un imperioso stacco di testa su perfetto calcio piazzato di Ayovi. La rete aumenta la tensione in campo, ma le occasioni da gol non arrivano, complice anche la stanchezza: la reazione dell'Honduras sta tutta in un tiro da fuori di Espinoza, mentre l'Ecuador non riesce a creare pericoli in contropiede. Al triplice fischio festeggiano i sudamericani.

LE PAGELLE

Enner Valencia 7,5 - A fine partita vai a leggere la classifica dei marcatori di Brasile 2014, e fra Muller, Van Persie e Benzema trovi scritto il nome di questo attaccante ecuadoregno classe ’89, sconosciuto ai più, ma già finito sul taccuino del Porto. Sigla una doppietta da rapace dell’area di rigore contro l’Honduras che lancia l’Ecuador al secondo posto nel Gruppo E.



Costly 7 – L’attaccante honduregno segna la prima rete della Bicolòr in questo Mondiale, ma non basta alla squadra di Suarez per trovare la prima vittoria assoluta nella competizione iridata: dopo aver spedito in rete il pallone con un sinistro micidiale, colpisce anche un legno a fine primo tempo. I compagni non lo servono mai come vorrebbe. Incompreso



Paredes 6,5 – Per capigliatura, colore della maglia ed attitudine alla fase offensiva lo si potrebbe scambiare per Cuadrado: paragone certamente azzardato, ma il terzino del Barcelona Sporting Club attacca a più non posso la corsia destra, fino all’assist, deviato da Figueroa, per il gol del pareggio.



Bengtson 5,5 – Dopo il buco nell’acqua contro la Francia, oggi avrebbe la possibilità di redimersi, e la provvidenza gli concede una chance enorme, quando al 44’ il pallone colpito di testa da Costly finisce sul palo e gli carambola davanti, ma lui butta il pallone in rete con la mano. Sprecone



Antonio Valencia 5 – Il capitano dell’Ecuador dovrebbe trovarsi a suo agio in certi palcoscenici, viste le presenze in Champions League e Premier con la maglia dello United, ma davanti ad Izaguirre perde tutta la sua corsa e capacità di dribblare. Anche se il terzino del Celtic non è esattamente Roberto Carlos. Francamente troppo poco per uno che non riesce mai a sbocciare definitivamente.



IL TABELLINO

Honduras-Ecuador 1-2

Reti: 31' Costly (H), 34' E. Valencia (E); 65' E. Valencia (E).

Hoduras (4-4-2): Valladares 5,5; Beckeles 5, Bernardez 5,5, Figueroa 6, Izaguirre 6 (46' Garcia 6); Claros 6, Espinoza 6, Garcia 5,5 (83' Martinez sv), Garrido 5 (69' Chavez 5); Bengtson 5,5, Costly 7. A disp.: Escober, Lopez, Chavez, Delgado, Montes, Najar, Martinez, Palacios. All.: Suarez 6.

Ecuador (4-4-2): Dominguez 6; Ayovi 6, Erazo 6,5, Guagua 5,5, Paredes 6,5; Minda 6 (84' Gruezo sv), Montero 5,5 (90' Achilier sv), Noboa 5,5, A. Valencia 5; Caicedo 5,5 (82' Mendez sv), E. Valencia 7,5. A disp.: Banguera, Bone, Bagui, Arroyo, Ibarra, Martinez, Saritama, Ayovi, Rojas. All.: Rueda 7.

Arbitro: Benjamin Williams.

Ammoniti: Bengtson, Bernardez (H), Montero, E. Valencia, A. Valencia (E).

Note: Angoli 4-12. Rec.: pt 3', st 5'.