2 luglio 2014 Brasile 2014, regna l'equilibrio: mai nella storia ottavi di finale così avvincenti Per la prima volta dal 1986, cinque gare su otto si sono risolte dopo il 90': un vero e proprio record Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - Cinque gare su otto andate oltre il 90' e una che si è risolta al 96' (Olanda-Messico 2-1). Mai come quest'anno in Brasile, gli ottavi di finale sono stati così equilibrati dal 1986, anno in cui si giocarono per la prima volta. Il Brasile grande favorito si è salvato ai rigori con il Cile, stessa sorte per la Costa Rica contro la Grecia, mentre Germania, Argentina e Belgio se la sono cavata solo dopo 120' di autentica battaglia rispettivamente contro Algeria, Svizzera e Stati Uniti.

Mai nella storia si era vista in campo un tale equilibrio. Qui nel dettaglio gli ottavi di finale delle scorse edizioni andati oltre il 90':



MESSICO1986 - solo Urss-Belgio 3-4 è finita ai supplementari

ITALIA 1990 - Quattro gare si sono risolte dopo il 90': Inghilterra-Belgio 1-0, Spagna-Jugoslavia 1-2, Irlanda-Romania 5-4 dcr, Camerun-Colombia 2-1

USA 1994 - Due gare oltre il 90': Nigeria-Italia 1-2 e Messico-Bulgaria 2-4 dcr

FRANCIA 1998 - Due gare oltre il 90' anche nell'edizione francese: Francia-Paraguay 1-0 (risolta al golden gol) e Argentina-Inghilterra 6-5 dcr

COREA DEL SUD/GIAPPONE 2002 - Nell'edizione asiatica tre gare finite dopo il 90': Svezia-Senegal 1-2 (golden gol), Spagna-Irlanda 4-3 dcr, Corea del Sud-Italia 2-1 (golden gol)

GERMANIA 2006 - Ottavi poco equilibrati con sole 2 gare all'overtime: Argentina-Messico 2-1, Svizzera-Ucraina 0-3 dcr

SUDAFRICA 2010 - Anche nella terra di Mandela, poco equilibrio nei primi scontri a eliminazione diretta come quattro anni prima: Stati Uniti-Ghana 1-2, Paraguay-Giappone 5-3 dcr