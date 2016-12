Brasile 2014, Portogallo: lacrime Ronaldo, ginocchio ko

10:31 - Il Mondiale rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più attesi, Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese del Real Madrid ha interrotto anzitempo l’allenamento odierno con la sua Nazionale ed è uscito dal campo visibilmente dolorante, con le mani sul volto e una borsa del ghiaccio sotto il ginocchio sinistro. La sua presenza contro la Germania, lunedì a Salvador nel match d’esordio del Portogallo a Brasile 2014, è in forte dubbio.



Ma la Nazionale di Paulo Bento è in ansia non solo per la gara con la Germania, quanto per l’intero Mondiale brasiliano. Ronaldo, che negli ultimi giorni ha dovuto combattere contro una fastidiosa tendinite che aveva rischiato di fargli saltare la finale di Champions League di Lisbona contro l’Atletico Madrid, sta stringendo i denti ormai da alcune settimane e la strada verso il completo recupero diventa inevitabilmente più complicata. Nel corso dell’ultima seduta con i suoi compagni di Nazionale, CR7 è rimasto in campo non più di una ventina di minuti per poi accomodarsi in panchina a firmare qualche autografo ai tifosi.