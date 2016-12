Brasile 2014, pessimismo per De Rossi: "Edema al polpaccio, recupero improbabile"

22:33 - Sono ridotte al lumicino, e forse realisticamente sono semplicemente nulle, le possibilità che Daniele De Rossi sia in campo per la gara decisiva dell'Italia contro l'Uruguay. Come spiegato dal medico della Nazionale, Enrico Castellacci, la risonanza magnetica cui si è sottoposto il romanista ha evidenziato un "edema al polpaccio" che rende "altamente improbabile" il suo recupero per martedì. "Impossibile stabilire tempi di recupero".

"Visto il tipo di infortunio - ha infatti chiarito Castellacci -, non possiamo dare tempi di recupero precisi". Insomma Uruguay addio e Mondiale a rischio, perché il problema di De Rossi è di quelli che si risolvono con terapie e riposo. E non si può dire, appunto, quanto tempo sia necessario perché l'edema sia riassorbito e il problema superato.La buona notizia arriva invece da De Sciglio: "Ha recuperato, ci sarà". Castellacci ha poi parlato del problema caldo: "Noi abbiamo fatto tutto il possibile e l'immaginabile per affrontare il problema caldo: poi il campo è un'altra cosa. Abbiamo detto che è una variante, e probabilmente ci ha penalizzato - ha spiegato - ma non abbiamo perso per quello. Ora è il caso di non enfatizzare più questa situazione".

"Certamente - ha continuato Castellacci - vedremo di migliorare tutto quello che si può migliorare, ci saranno degli accorgimenti per il recupero. C'è la preparazione e poi ci sono le scelte del numero 1. Ma se pensiamo a tutti gli sforzi scientifici fatti in questi mesi per la preparazione fisica e l'adattamento al caldo, siamo convinti di aver fatto tutto il possibile e l'immaginabile. Poi il campo è un'altra cosa... Rimaniamo dell'idea che più di quello che abbiamo fatto per contenere il condizionamento climatico non era possibile".

Il punto meteo è diventato un appuntamento fisso, quasi da telegiornale della sera in ritiro: "A Recife la temperatura era di 28-29 gradi: certo, noi in panchina non avvertivamo il peso del sole, che invece colpiva i ragazzi in campo. Certo, il Costarica è più abituata a queste condizioni. Ma a conti fatti, non hanno vinto per questo".

Castellacci ha poi ammesso "con onestà intellettuale che le condizioni non sono quelle estreme che avevamo preventivato: e infatti finora nessuna partita ha avuto i time out". Dichiarazione perfino sorprendente, visto che il tema era stato sollevato proprio da Prandelli e dall'Italia. Ma ora il ct azzurro si è convinto che il tempo è poco, si può lavorare solo sulla testa, non sui muscoli. "L'aspetto psicologico pesa, eccome: lo stress da caldo può aumentare la percezione della fatica - ha concluso il medico azzurro -. Il primo motivatore ora è il commissario tecnico: quattro giorni pochi per il recupero? Ma scattano adrenalina ed endorfine, e le energie tornano tutte a disposizione".

Infine, una risposta a Maradona che ha ironizzato sui sette giocatori di Costarica all'antidoping: "Con tutto il rispetto per un mito del calcio, evidentemente non è informato. La Fifa vuole completare i dati del passaporto biologico con i test di sangue e urina, e chiama i giocatori che non aveva potuto testare in precedenza. Nella partita precedente era toccato a noi portarne cinque".