Brasile 2014: Pekerman come Pozzo, 9 gare senza sconfitte

17:37 - Il commissario tecnico della Colombia, l'argentino Josè Pekerman, è entrato di diritto nella storia dei Mondiali eguagliando il record di Vittorio Pozzo come allenatore col maggior numero di partite consecutive senza sconfitte. Il ct dei Cafeteros, con la vittoria di ieri sull'Uruguay, ha raggiunto il tecnico italiano che tra il 1934 e il 1938 guidò gli azzurri alla conquista della Coppa in due edizioni consecutive.

Pekerman nel 2006 ha allenato l'Argentina ai Mondiali in Germania uscendo ai quarti di finale per mano della stessa Nazionale tedesca ma soltanto ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Nelle precedenti quattro gare l'Albiceleste aveva sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio, 6-0 la Serbia, pareggiato senza reti con l'Olanda e vinto ai quarti contro il Messico per 2-1. In seguito alla sconfitta dagli undici metri contro la Germania, Pekerman si dimise da ct dell'Argentina guardando da casa il Mondiale sudafricano nel 2010.



Chiamato a guidare la Colombia nel 2012, il ct ha incrementato il suo score positivo con 4 vittorie in altrettante gare nell'attuale Coppa del Mondo (3-0 alla Grecia, 2-1 alla Costa d'Avorio, 4-1 al Giappone e ieri il 2-0 all'Uruguay agli ottavi). Ora la Colombia è attesa dall'avversario forse più temibile, il Brasile padrone di casa. A Pekerman servirà un successo o un pareggio nei 90 minuti regolamentari per raggiungere lo storico traguardo di 10 partite consecutive senza sconfitte per restare al comando della speciale classifica superando proprio Vittorio Pozzo.