Brasile 2014, panda cinesi come il polpo Paul in Sudafrica: reclutati per i pronostici

12:22 - Animali veggenti. Dopo le imprese del polpo Paul in occasione di Sudafrica 2010, in Cina hanno deciso di non essere da meno: sono stati così reclutati cuccioli di panda per indovinare i risultati del prossimo Mondiale. A dare la notizia è stata l'agenzia Xinhua, che rivela l'iniziativa del centro per riproduzione di panda Sichuan per preservare questa specie dall'estinzione. Sceglieranno i risultati scegliendo il cibo nelle ceste di bambù.

Nel primo turno, per la precisione, i cuccioli dovranno scegliere tra tre ceste di bambù contenenti cibo, ognuna delle quali rappresenterà uno dei tre risultati possibili. Nella fase finale, invece, dovranno scegliere tra due alberi su cui arrampicarsi. Ognuno di questi alberi avrà una bandiera di una delle due squadre che si affronteranno. Quattro anni fa il polpo Paul ha indovinato otto risultati su otto. L'eredità da raccogliere sarà, dunque, pesante. Ma almeno una partita questi cuccioli l'hanno già vinta: sensibilizzare l'opinione pubblica sul loro rischio di estinzione. Più che il pronostico, conta il messaggio.