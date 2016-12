25 giugno 2014 Brasile 2014: orgoglio Bosnia, l'Iran è fuori La squadra di Susic vince 3-1 e festeggia la sua prima, storica vittoria a un Mondiale: a segno Dzeko, Pjanic e Vrsajevic Tweet google 0 Invia ad un amico

01:20 - La Bosnia, già eliminata, batte 3-1 l'Iran all'Arena Fonte Nova di Salvador nella terza giornata del Girone F e festeggia la sua prima, storica vittoria a un Mondiale. Le firme sul successo della squadra di Susic, esordiente a una fase finale di un Campionato del mondo, sono di Dzeko (23’), Pjanic (59’) e Vrsajevic (85’). Agli asiatici di Queiroz non basta la rete di Ghoochannejhad all’83’: la loro avventura al Mondiale finisce qui.

LA PARTITA

Sulla carta è la Bosnia a partire con i favori del pronostico, anche se il tecnico Susic applica il turnover senza tuttavia rinunciare a Dzeko e Pjanic. Il 4-3-1-2 bosniaco viene contrastato dal solito compatto 4-2-3-1 dei persiani, che invece schierano i titolari nella speranza di centrare una storica vittoria: l’avvio di match è interamente a tinte gialloblù, al 4’ Dzeko si gira bene in area e calcia con il destro ma Haghighi alza in corner. Susic è molto attivo sulla sinistra, al 10’ il suo cross viene incornato da Dzeko (Haghighi para), Pjanic gioca magistralmente tra le linee e spesso i difensori iraniani se lo perdono. La squadra di Queiroz si fa vedere per la prima volta in avanti con Shojaei, ma la Bosnia controlla la situazione e al 23’ Dzeko firma il suo primo gol di questo Mondiale: l’attaccante del Manchester City riceve palla in verticale da Pjanic, controlla col mancino e scarica in rete una rasoiata imprendibile. L’Iran non ci sta e al 25’ sfiora l’1-1: la conclusione di Shojaei da dentro l’area è potente ma colpisce la parte interna della traversa. Prima dell’intervallo la Bosnia sfiora il raddoppio: al 42’ Dzeko veste i panni dell’assist man e serve un gran pallone a Vrsajevic, ma il numero 2 calcia malissimo e la palla rotola sul fondo. Ci prova anche Ibisevic al 43’ (destro potente ma impreciso) ma il primo tempo si chiude 1-0.



Nella ripresa Queiroz inserisce Heydari nel tentativo di ravvivare i suoi, ma è sempre la Bosnia a menare le danze: il 2-0 arriva al 59’, Pjanic riceve palla da Susic e fulmina Haghighi con un destro chirurgico indirizzato sul palo opposto. In questo momento la formazione balcanica rischia di dilagare, al 66’ Dzeko e Pjanic si pestano i piedi al momento di calciare in porta: a Salvador aumenta la pioggia e gli iraniani sembrano non averne più, ma all’82’ Ghoochannejhad fa capire che la squadra ha ancora delle cartucce da sparare quando il suo rasoterra mancino viene deviato in angolo. Il gol matura all’83’: Jahanbakhsh (in offside) riceve palla sulla sinistra e crossa in mezzo, Ghoochannejhad non può sbagliare da due passi e l’Iran trova il suo primo gol nel torneo. Non c’è però tempo di festeggiare perché sul ribaltamento di fronte Vrsajevic (scattato sulla destra) riceve palla e timbra il 3-1 con un destro incrociato che prima di insaccarsi colpisce il palo. La gara finisce così: la Bosnia chiude il Mondiale in bellezza, i persiani escono ma a testa alta.

LE PAGELLE

Dzeko 7 – Le qualità dell’attaccante del Manchester City sono note, stavolta il giocatore trova la via della rete con un mancino di rara precisione. La sua è un'ottima partita anche sotto il profilo del gioco di squadra, purtroppo arriva a Mondiale già compromesso.



Pjanic 7,5 – Piedi fatati per il romanista: gioca tra le linee in modo spettacolare, tocca molti palloni, non sbaglia un passaggio e si toglie pure lo sfizio di mettere a segno la rete del momentaneo 2-0. Giocatore di classe cristallina, ma noi italiani lo sappiamo bene.



Vrsajevic 6,5 – Corre molto sulla destra anche se sbaglia qualche pallone di troppo (clamoroso l'errore sotto porta nel primo tempo), poi nel secondo tempo sfrutta i buchi lasciati dagli avversari e chiude la gara con un diagonale perfetto.



Ghoochannejhad 6 – Si trova al posto giusto nel momento giusto e mette a referto il primo gol iraniano in questo Mondiale: la rete è facile facile (tra l'altro viziata da fuorigioco), ma almeno l'attaccante del Charlton avrà qualcosa da raccontare ai familiari.

Heydari 6,5 – Entra nella ripresa e porta un po' di vivacità: appena può attacca la fascia destra con convinzione e scodella in mezzo alcuni palloni interessanti. Buona prestazione.

IL TABELLINO

BOSNIA-IRAN 3-1

MARCATORI: 23' Dzeko (B), 59' Pjanic (B), 83' Ghoochannejhad (I), 85' Vrsajevic (B).

BOSNIA (4-3-1-2): Begovic 6; Kolasinac 6,5, Spahic 6, Sunjic 6, Vrsajevic 6,5; Besic 5,5, Hadzic 5,5 (61' Vranjes 6), Pjanic 7,5; Susic 6,5 (79' Salihovic sv); Dzeko 7 (86' Visca sv), Ibisevic 5. A disp.: Avdukic, Fejzic, Bicakcic, Mujdza, Hajrovic, Ibricic, Lulic, Medunjanin, Misimovic. All.: Susic 6,5.

IRAN (4-2-3-1): Haghighi 5,5; Hajsafi 6 (63' Jahanbakhsh 6), Hosseini 5, Montazeri 6, Sadeqi 5; Dejagah 5,5 (68' Ansarifard 5,5), Nekounam 5,5; Pooladi 6, Teymourian 6, Ghoochannejhad 6; Shojaei 6,5 (46' Heydari 6,5). A disp.: Ahmadi, Davari, Alenemeh, Beikzadeh, Beitashour, Mahini, Haddadifar, Haghighi, Rahmani. All.: Queiroz 6.

ARBITRO: Carlos Velasco Carballo 6.

NOTE: Ammoniti: Ansarifard (I), Besic (B). Angoli: 5-5. Rec.: pt 3', st 3'.