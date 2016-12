23 giugno 2014 Brasile 2014: Olanda-Cile 2-0, ci pensano Fer e Depay Gli Orange superano la Roja con due reti nel finale e si qualificano a punteggio pieno di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

21:49 - Nell'ultimo match del gruppo B, l'Olanda supera di misura il Cile e si guadagna il primo posto nel proprio girone. A San Paolo finisce 1-0 per la squadra di Van Gaal, che vince grazie al colpo di testa di Fer al 77'. Agli ottavi di finale, gli Oranje se la vedranno contro la seconda del gruppo A (probabilmente la vincente tra Messico e Croazia) mentre la Roja sarà impegnata contro la prima dello stesso girone (favorito il Brasile).

LA PARTITA

Tutto secondo i piani di Van Gaal, che più è massacrato dalle critiche e più non sbaglia un colpo. Dopo aver disintegrato la Spagna e superato a fatica l'Australia, l'Olanda si sbarazza anche del Cile e chiude a punteggio pieno un girone durissimo. Il giusto premio, per gli Oranje, sarebbe evitare il Brasile (dovrebbe chiudere al primo posto nel gruppo A) e affrontare agli ottavi una tra Messico e Croazia.



Con la qualificazione già in tasca, Olanda e Cile si prendono l'ultimo match del gruppo B per rifiatare in vista degli ottavi. La sfida di San Paolo è poco più di un'amichevole fino a un quarto d'ora dalla fine, quando saltano gli schemi di entrambe le squadre e finalmente si assiste a qualcosa di divertente. Senza Van Persie, fuori perché squalificato, Van Gaal prosegue con le proprie idee tattiche e ribadisce il compassato 3-5-2 che in patria gli è valso nuovi nemici. La grande novità - oltre a Lens in attacco al posto dello squalificato Van Persie - è Kuyt, rispolverato dal 1' e schierato sulla fascia di sinistra.



Gli Oranje - che anche in caso di pareggio passerebbero come primi in virtù della migliore differenza reti - lasciano la totale iniziativa al Cile, che lascia a riposo Vidal ma davanti conferma la coppia Sanchez-Vargas. Anche la Roja, però, tiene basso il ritmo e non ha alcuna voglia di rischiare. Così il primo tempo racconta assai pochino, ad eccezione di una straordinaria iniziativa di Robben: la stella del Bayern recupera palla prima di metà campo e si invola per 60 metri, chiudendo il coast to coast con un sinistro a lato di poco. Il Cile prova a pungere nella ripresa soprattutto con un Sanchez particolarmente ispirato, ma a passare sono gli olandesi grazie al neo entrato Fer, che al 77' infila Bravo con un micidiale colpo di testa. La Roja si riversa in attacco a caccia del pari, ma puntuale arriva il 2-0 in contropiede firmato Depay, bravo a deviare in rete un magistrale assist di Robben (92'). Anche stavolta, ha avuto ragione Van Gaal.