Brasile 2014, Nicola Rizzoli arbitrerà la finale

23:57 - C'è un po' di Italia nella finale dei Mondiali. L'arbitro della finale Germania-Argentina sarà infatti Nicola Rizzoli. Il fischietto bolognese sarà il terzo italiano a dirigere una finale mondiale dopo Sergio Gonella (Argentina-Olanda nel 1978) e Pierluigi Collina (Brasile-Germania del 2002). In Brasile Rizzoli ha già diretto due volte l'Argentina, ma il capo degli arbitri Fifa Busacca l'ha scelto comunque per la gara coi tedeschi.

"Scegliamo gli arbitri migliori per le partite migliori e Rizzoli dirigerà la finale", ha detto Jim Boyce, capo della commissione Fifa. Un importante attestato di stima, che corona l'ottimo lavoro svolto dal fischietto bolognese in Brasile. Ai Mondiali Rizzoli ha diretto l'Argentina già due volte e ha sempre portato fortuna alla squadra di Messi: 3-2 con la Nigeria e 1-0 con il Belgio ai quarti.

RIZZOLI: "E' IL MASSIMO CHE SI POSSA SOGNARE"

"E' il massimo che si possa sognare, è meraviglioso ed è impossibile descrivere che cosa significhi per un arbitro dirigere la finale dei Mondiali". E' questo il primo commento di Nicola Rizzoli, riportato dai principali siti brasiliani, alla sua designazione come arbitro della finale di domenica al Maracanà. "Voglio dedicare questa designazione a me stesso - ha detto ancora il fischietto italiano -. Sono 20 anni che lavoro per questo, ho cominciato quando ne avevo solo sedici. E' merito non solo mio, ma di tutti coloro che mi hanno insegnato qualcosa e del nostro movimento. Domenica rappresenterò l'Italia e voglio essere uno dei migliori in campo".