Brasile 2014: Messico show, tris alla Croazia e ottavi come seconda

00:37 - Il Tricolor può festeggiare: all'Arena Pernambuco di Recife il Messico batte 3-1 la Croazia, guadagna il secondo posto nel girone A e accede agli ottavi di finale dove affronterà l'Olanda. Succede tutto nella ripresa: a segno Marquez, Guardado e il Chicharito Hernandez, inutile il gol nel finale di Perisic. Gli uomini di Herrera chiudono con 7 punti, tanti quanti il Brasile, ma la differenza reti premia i verdeoro, che passano come primi.

LA PARTITA

Il Messico conferma la formazione della vigilia, nell'undici titolare croato torna invece Vrsaljko al posto di Sammir, con uno schieramento più coperto rispetto alla larga vittoria con il Camerun. La squadra di Kovac parte bene ma al 16’ la prima vera occasione è del Messico con Herrera che colpisce una clamorosa traversa con un sinistro da fuori. I centroamericani crescono e sprecano poco dopo un’ottima chance con Peralta davanti a Pletikosa. Pur dominando nel possesso palla i croati faticano a rendersi pericolosi in avanti, con Mandzukic troppo spesso isolato contro la retroguardia messicana.



La ripresa si apre senza cambi e con il Messico in grado di controllare le timide iniziative croate. Kovac gioca la carta Kovacic ma sono i centroamericani a crescere di intensità. Prima reclamano un rigore per un fallo di mano di Srna poi trovano il vantaggio al 72' grazie allo stacco in area di Rafa Marquez. I croati accusano il colpo e nel giro di pochi minuti subiscono altri due gol, con Guardado (75') ed Hernandez (82'), subentrato dalla panchina. Nel finale nervoso la Croazia prima accorcia le distanze con Perisic (87') poi resta in dieci per l’espulsione di Ante Rebic. Il Messico festeggia il passaggio agli ottavi di finale, secondo dietro al Brasile nel girone A solo per la differenza reti, confermando il traguardo già raggiunto nelle ultime edizioni. Affronterà ora domenica a Fortaleza l’Olanda di Van Gaal. Esce invece dal torneo una deludente Croazia, quasi mai pericolosa e incapace di reagire dopo lo svantaggio.

LE PAGELLE

Marquez 7,5 – A 35 anni guida i suoi verso gli ottavi di finale con lo stacco vincente che sblocca il risultato. L’eccellente prova difensiva viene impreziosita anche dalla sponda aerea per il gol di Hernandez. La sua storia come capitano del Messico ha ancora una pagina da scrivere.



Herrera 7,5 – Il centrocampista del Porto non entra nel tabellino dei marcatori ma si impone come vero e proprio leader del centrocampo. Brilla nel primo tempo quando centra la traversa con un gran sinistro da fuori e serve un assist invitante a Peralta. Nella ripresa non cala anzi entra in tutte le ripartenze dei suoi. Classe ’90, ha ampi margini di crescita.



Guardado 7 – Il mediano del Bayer Leverkusen non lascia spazi al centrocampo croato ed è sempre efficace quando trova il tempo dell’inserimento in avanti. Reclama, a ragione, quando Srna respinge con il braccio una sua conclusione poi si fa trovare pronto sull’assist di Peralta in occasione del 2-0. Onnipresente.



Perisic 6 – Unica nota positiva della deludente serata croata. Prova a muoversi su tutto il fronte offensivo per dare supporto a Mandzukic e nel finale riesce a trovare la via del gol con un destro chirurgico che supera per la prima volta Ochoa.



Mandzukic 5 – Immagine perfetta della debacle croata, troppo spesso isolato nella folta retroguardia messicana. Non ha palloni giocabili e non fa molto per andarseli a procurare. La doppietta contro il Camerun aveva illuso, la prestazione anonima di Recife accompagna la Croazia sul volo di ritorno.

IL TABELLINO

CROAZIA-MESSICO 1-3

MARCATORI: 72' Marquez (M); 75' Guardado (M), 82' Hernandez (M), 87' Perisic (C)

CROAZIA (4-2-3-1): Pletikosa 5,5; Corluka 5, Lovren 5,5, Pranjic 5 (74' Jelavic 5), Srna 5,5; Vrsaljko 5,5 (58' Kovacic 5), Modric 5; Perisic 6, Rakitic 5, Mandzukic 5; Olic 5 (69' Rebic 4,5). A disp.: Subasic, Zelenika, Schildenfeld, Vida, Badelj, Brozovic, Sammir, Vukojevic, Eduardo. All.: Kovac 5. MESSICO (5-3-2): Ochoa 6; Aguilar 6,5, Layun 6,5, Marquez 7,5, Maza Rodriguez 6, Moreno 6,5; Guardado 7 (84' Fabian sv), Herrera 7,5, Vazquez 6; Dos Santos 5 (62' Hernandez 6,5), Peralta 6 (79' Pena sv). A disp.: Corona, Talavera, Ponce, Reyes, Aquino, Brizuela, Salcido, Jimenez, Pulido. All.: Herrera 7.

ARBITRO: Ravshan Irmatov 5,5.

ESPULSO: Rebic (C) al 89'.

AMMONITI: Marquez, Vazquez (M), Rakitic (C).

NOTE: angoli: 7-9. Rec.: pt 2', st 4'.