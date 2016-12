Brasile 2014, Messi si sbilancia: "Sento che è il Mondiale dell'Argentina"

19:34 - Dopo la qualificazione fra le prime otto di Brasile 2014, Leo Messi si sbilancia e avverte tutti. "Sento che può essere il Mondiale dell'Argentina, per come stiamo e per come siamo arrivati fin qui", ha spiegato. "Abbiamo saputo soffrire e abbiamo anche la buona sorte dalla nostra parte", ha aggiunto "La Pulce".

"Abbiamo fatto di tutto per mantenere viva la speranza - ha proseguito, riferendosi alla partita con la Svizzera -, perché la nostra nazionale non meritava di andare a casa, nessuno se lo sarebbe aspettato". "E' un successo che ci dà molta forza per andare avanti nel torneo", ha concluso Messi.