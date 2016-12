26 giugno 2014 Brasile 2014: Messi sfida Neymar per il trono del gol Entrambi decisivi con 4 gol a testa, l'argentino e il brasiliano potranno incontrarsi solo nella finale del Maracanà Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Nel Mondiale in cui stanno deludendo parecchie nazionali europee, il discorso opposto si può fare per le sudamericane, tutte qualificate per gli ottavi a eccezione dell'Ecuador. Le due grandi favorite rimangono Brasile e Argentina, che non stanno incantando ma possono contare sullo stato di grazia dei due giocatori (con Cristiano Ronaldo) più forti del pianeta: Messi e Neymar, quattro gol a testa dopo tre partite. E il bello deve ancora venire.

Il Brasile ha chiuso il proprio girone al primo posto, con sette punti, due vittorie e un pareggio. Neymar è stato decisivo nella prima gara (3-1 alla Croazia) e nella terza (4-1 al Camerun), rimanendo invece a secco contro il Messico. Fondamentale, con i croati, la doppietta che ha ribaltato l'autogol iniziale di Marcelo; con gli africani, invece, ha prima aperto la sfida e poi, subito dopo il pari di Matip, ha riportato avanti la Seleçao.



Le statistiche di Neymar parlano di 4 gol in 249 minuti giocati, ovvero una rete ogni 62,25 minuti. Ancora meglio di lui ha fatto Messi, che ha realizzato 4 gol giocando però sei minuti in meno del brasiliano: Leo va dunque a segno ogni 60,75 minuti. Leo, inoltre, a differenza del compagno di club ha gonfiato la rete in ogni match sin qui disputato: due gol meravigliosi contro Bosnia e Iran (determinante al 92'), prima della doppietta di mercoledì contro la Nigeria.



Messi, nonostante l'annata complicata del Barcellona, ha chiuso la stagione con 41 gol in 44 presenze totali. Decisamente meglio di Neymar, che in 39 partite ne ha messi 14. Segno che il brasiliano rende molto meglio senza l'ingombrante presenza della Pulce. Così, dopo una stagione insieme in Catalogna, il tabellone ha deciso di dividerli: Brasile a sinistra, Argentina a destra. La sfida diretta, se ci sarà, avverrà solo nella finale del Maracanà. Prepariamoci a qualcosa di mai visto.