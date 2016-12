Brasile 2014, lutto Svizzera: morto il fratello di Hitzfeld

14:37 - L'ottavo di finale di San Paolo contro l'Argentina assume un altro significato per la Svizzera, ma soprattutto per il suo ct. Nella notte su martedì, infatti, è venuto a mancare Winfried Hitzfeld, fratello di Ottmar, all'età di 81 anni. La nazionale svizzera affronterà Messi e compagni con la speranza di far tornare il sorriso a Hitzfeld, ct che a fine Mondiale lascerà la guida dei rossocrociati all'ex laziale Petkovic.