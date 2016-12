Brasile 2014, la Serie A al Mondiale: Napoli e Juve le più rappresentate

23:12 - Ora è ufficiale. Sono 82 i giocatori della Serie A che prenderanno parte al Mondiale in Brasile, 84 se si tiene conto anche dell'uruguaiano Hernandez, attaccante del Palermo, ed Oduamadi del Varese, inserito fra i 23 della Nigeria. Juventus e Napoli sono le due squadre che forniscono più giocatori alle varie Nazionali: 12 a testa, con l'Italia di Prandelli che accoglie sei giocatori del blocco bianconero, mentre a tenere alta la bandiera partenopea nelle file azzurre c'è Lorenzo Insigne, dopo l'esclusione di Maggio. Sul secondo gradino del podio, in coabitazione, ci sono le due milanesi: Inter e Milan mandano otto giocatori a testa. Tre "nerazzurri" agli ordini del ct argentino Sabella (Campagnaro, Alvarez e Palacio), mentre i rossoneri a Coverciano sono Abate, De Sciglio e Balotelli. Nonostante il secondo posto in campionato, la Roma di Garcia manda solamente cinque elementi in Brasile, Pjanic e De Rossi su tutti, accodandosi dietro al Parma, sei giocatori, ed i cugini laziali, con ben sette pedine che parteciperanno alla fase finale del Mondiale. Anche le squadre retrocesse in B in questa stagione non fanno mancare il loro apporto alle Nazionali: i greci del Bologna, Konè e Christodoulopoulos, più l'uruguaiano Perez rappresenteranno il club felsineo, con Mesbah del Livorno per l'Algeria, mentre Andujar del Catania difenderà i pali dell'Argentina. Da queste convocazioni sono rimasti fuori undici giocatori rispetto ai 95 pre-convocati complessivi provenienti da Serie A e B: eccellenti le esclusioni di Fernando Llorente, con il basco lasciato a casa da Del Bosque per il convalescente Diego Costa, e Pepito Rossi della Fiorentina.



LA LISTA COMPLETA SQUADRA PER SQUADRA

Juventus 12: Asamoah, Lichtsteiner, Caceres, Vidal, Isla, Pogba, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Marchisio

Napoli 12: Henrique, Ghoulam, Mertens, Fernandez, Higuain, Inler, Dzemaili, Behrami, Reina, Albiol, Zuniga, Insigne

Inter 8: Hernanes, Taider, Kovacic, Campagnaro, Alvarez, Palacio, Nagatomo, Guarin

Milan 8: Muntari, Essien, Honda, Zapata, De Jong, Abate, De Sciglio, Balotelli

Lazio 7: Helder Postiga, Klose, Onazi, Lulic, Biglia, Gonzalez, Candreva

Parma 6: Acquah, Obi, Gargano, Paletta, Parolo, Cassano

Roma 5: Pjanic, Gervinho, Torosidis, Maicon, De Rossi

Torino 4: Tachtsidis, Darmian, Cerci, Immobile

Bologna 3: Konè, Christodoulopoulos, Perez

Fiorentina 3: Rebic, Cuadrado, Aquilani

Genoa 3: Fetfatzidis, Vrsaljko, Perin

Atalanta 2: Yepes, Carmona)

Cagliari 2: Ibarbo, Pinilla

Udinese 2: Badu, Yebda

Livorno 1: Mesbah

Catania 1: Andujar

Chievo 1: Obinna

Sassuolo: 1 Ziegler

Hellas Verona: 1 Moras



I convocati dalla Serie B

Varese 1: Oduamadi

Palermo 1: Hernandez