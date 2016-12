Brasile 2014: la Fifa sfratta l'Olanda dall'albergo

11:49 - E' guerra fredda tra l'Olanda e la Fifa. La squadra di Van Gaal è stata costretta ad abbandonare il lussuoso albergo del ritiro, il Cesar Park sul lungomare di Ipanema a Rio de Janeiro perché, in occasione della finalissima, vi alloggerà lo staff dell'istituzione, ospiti illustri e alcuni sponsor. L'Olanda, al ritorno dalla trasferta a San Paolo per la semifinale con l'Argentina, 'traslocherà' presso l'hotel Pullman di Ibirapuera.

La speranza della comitiva Oranje è ovviamente quella di presentarsi al Maracanà domenica 13 luglio per l'ultimo atto del Mondiale. Il direttore generale dell'Olanda, Bert Van Oostven, non ha nascosto il disappunto per la scelta della Fifa di utilizzare proprio l'albergo di Ipanema sfrattando la comitiva di Van Gaal: "Non mi sembra opportuno che, se andremo in finale, i giocatori debbano andarsene a poche ore dalla partita più importante della loro carriera. Il nostro ritiro così diverso dal solito? Se avessimo dovuto prendere una delle proposte della Fifa, saremmo finiti in qualche località sperduta a 900 metri sul mare".



Ma la Federazione calcistica internazionale non ci sta alle accuse e risponde con una nota: "Li avevamo avvisati che in caso di superamento dei quarti di finale avrebbero dovuto trovarsi un'altra sistemazione, e quindi sapevano le cose per tempo". C'è da scommettere che la guerra a distanza proseguirà anche nei prossimi giorni.