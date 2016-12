19 giugno 2014 Brasile 2014: la Croazia si rialza, 4-0 al Camerun Dopo il ko al debutto con il Brasile la nazionale di Kovac si impone 4-0 con le reti di Olic, Perisic e Mandzukic (doppietta). Espulso Song, africani già eliminati Tweet google 0 Invia ad un amico

09:33 - Riscatto della Croazia dopo il ko dell'esordio con il Brasile: vittoria netta per 4 a 0 contro il Camerun. Croati in vantaggio già al 10' con Olic. Al 40' con l'espulsione del camerunense Song, la partita si mette in discesa. Dopo il gol di Perisic, arriva la doppietta di Mandzukic. La Croazia, terza nel girone A dietro al Brasile e al Messico, affronterà i messicani in una sfida decisiva per il passaggio agli ottavi. Fuori dai giochi il Camerun.

LA PARTITA

Il Camerun si presentava alla sfida senza il suo giocatore simbolo, Samuel Eto'o, messo ko da un problema al ginocchio. La partenza dei Leoni Indomabili è comunque incoraggiante, anche perché la Croazia, in campo dal primo minuto con Mandzukic e con l'interista Kovacic in panchina, si dispone in attesa come già fatto al debutto contro il Brasile. Ma appena si affaccia nella metà campo avversaria, la nazionale di Kovac colpisce: l'1-0 all'11' porta la firma dell'eterno Ivica Olic, a segno con un facile tocco a porta vuota, ma il merito è in gran parte di Perisic, che pesca l'attaccante del Wolfsburg con uno splendido filtrante. Ad affossare definitivamente le speranze del Camerun ci pensa Song. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il centrocampista del Barcellona colpisce con una manata alle spalle Mandzukic e si vede sventolare un sacrosanto cartellino rosso dall'arbitro Proenca. Con queste premesse la ripresa non può che essere un monologo croato. Perisic firma il 2-0 al 48' dopo una sgroppata sulla fascia sinistra conclusa con un mancino chirurgico sul primo palo, quindi è Mandzukic a prendersi la ribalta: l'attaccante del Bayern Monaco sigla il tris al 61' con una zuccata sugli sviluppo di un angolo e cala il poker al 73' appoggiando a porta vuota una corta respinta di Itandje sulla botta da fuori di Eduardo. Il 23 giugno all'Arena Pernambuco di Recife la Croazia si giocherà il passaggio agli ottavi di finale contro il Messico. Già finito il torneo del Camerun, che incassa la sesta sconfitta di fila in un Mondiale e può già preparare le valige.

LE PAGELLE

Perisic 8 I primi due gol sono tutti suoi: prima mette in porta Olic, poi decide di fare tutto da solo e chiude la sfida. Un talento che qualche anno fa molte italiane avrebbero potuto considerare, ormai è troppo tardi



Mandzukic 7,5 Con lui la Croazia è un'altra cosa, e lo dimostra nonostante un primo tempo piuttosto asfittico. Fallisce un'occasione clamorosa, ma gli spazi che concede il Camerun sono enormi e lui ci va a nozze: doppietta e tanto peso offensivo



Kovacic 6,5 Entra quando la gara è ormai in cassaforte e fa in tempo a mettersi in mostra con un paio di giocate. Il quarto gol nasce da un suo spunto, ma questi numeri dovrebbe iniziare a farli quando conta



Song 4 Conferma la sua annata disastrosa facendosi cacciare sull'1-0 per una manata su Mandzukic: segno evidente del suo nervosismo. Il problema è che rovina anche la partita del Camerun, e questo in patria non gli verrà perdonato



Mbia 6 Piccola nota lieta nella nerissima serata del Camerun. Recupera dei buoni palloni e va al tiro con discreta frequenza. Manca la precisione, ma quantomeno ci prova

IL TABELLINO

CAMERUN-CROAZIA 0-4

MARCATORI: 11' Olic (C); 48' Perisic (C), 61' Mandzukic (C), 73' Mandzukic (C).

CAMERUN (4-5-1): Itandje 5; Assou-Ekotto 5,5, Chedjou 5 (46' Nounkeu 5), N'koulou 5, Enoh 6; Matip 4,5, Mbia 6, Song 4, Aboubakar 5,5 (70' Webo 6), Choupo-Moting 5 (75' Sally 6); Moukandjo 5,5. A disp.: Feudjou, N'djock, Bedimo, Djeugoue, Nyom, Makoun, N'guemo, Eto'o, Olinga. All.: Finke 5.

CROAZIA (4-2-3-1): Pletikosa 6; Corluka 6,5, Lovren 6,5, Pranjic 6, Srna 6,5; Modric 6,5, Perisic 8 (78' Rebic 6); Rakitic 6,5, Sammir 5,5 (72' Kovacic 6,5), Mandzukic 7,5; Olic 6,5 (69' Eduardo 6). A disp.: Subasic, Zelenika, Schildenfeld, Vida, Vrsaljko, Badelj, Brozovic, Vukojevic, Jelavic. All.: Kovac 7.

ARBITRO: Pedro Proenca.

NOTE: Espulso: Song (C) al 40'. Angoli: 3-6. Rec.: pt 2', st 2'.