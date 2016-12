Brasile 2014: l'Italia è sul volo di ritorno

10:30 - L'Italia dà l'addio al Brasile. Ora regna la quiete al Portobello resort di Mangaratiba, che la comitiva azzurra ha lasciato alle 21.03 italiane (le 16.03 locali). La Nazionale si è imbarcata intorno alle 23.05 ora italiana (le 18.05 in Brasile) su un Boeing che farà un primo scalo a Milano Malpensa (giovedì alle 10.50 italiane) quindi a Roma (13.40). Balotelli è stato il primo a scendere dal pullman all'area militare dell'aeroporto Galeao di Rio.

Circondata dalla polizia locale, la nazionale italiana ha trascorso l'ultima mattinata in Brasile dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano dell'Uruguay. I giocatori sono rimasti chiusi nel resort con le rispettive famiglie per rifare le valigie e successivamente hanno pranzato separati. Poi la partenza in pullman verso l'area militare dell'aeroporto Galeao di Rio de Janeiro. Balotelli, con gli occhi bassi e un cappellino sulla testa a coprire la nuova cresta dorata, è rimasto da solo poi si è concesso a qualche foto degli addetti aeroportuali brasiliani, firmando qualche autografo. Infine, ha pure sorriso, ma sostanzialmente è rimasto escluso dal resto della comitiva. Sorrisi e saluti anche da parte del ct Cesare Prandelli (che sbarcherà a Milano) e dell'ormai ex presidente Giancarlo Abete, prima di salire sul volo Az8081 che, di fatto, chiude la spedizione Azzurra in Brasile. Il charter è decollato dall'area militare poco dopo le 18.40 ora locale. A bordo, con la squadra i dirigenti e lo staff, anche i familiari. SuperMario è arrivato per primo al controllo passaporti staccato dal resto della squadra. Solo la richiesta di un paio di foto e autografi di agenti della sicurezza lo hanno distratto dalla musica che lo isolava da tutto il resto della sala imbarchi. Tra gli ultimi a salire sull'aereo, nel gruppo dei familiari, anche Fanny. Raggiunta da Balotelli, che poi è tornato nel gruppo. Sorridente Cassano mentre Immobile ha ammesso il suo stato d'animo: "Fa male".