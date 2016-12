Brasile 2014, Italia: Verratti c'è, Prandelli ha scelto

19:01 - Notizie dal ritiro azzurro di Mangaratiba: Marco Verratti ha smaltito i sintomi influenzali e ha ripreso a lavorare con la squadra. Il centrocampista del Psg sarà regolarmente al suo posto nell'esordio di sabato con l'Inghilterra. Prandelli sembra aver sciolto i pochi dubbi sulla formazione. Con Verratti in campo, ci sarà Balotelli unico attaccante. Il ct ha deciso gli 11 che scenderanno i campo. Da decidere il modulo.

Nella prima seduta della giornata si è rivisto, appunto, anche Verratti. Da qualche giorno l'ex Pescara era rimasto in disparte (e in palestra) a causa della febbre, ma adesso, con forza, si riprende il posto da titolare per il match di Manaus: con lui in campo, Prandelli ritrova il 4-3-2-1 provato durante l'avvicinamento alla Coppa del Mondo, con Candreva e Marchisio a supporto di Balotelli. Thiago Motta, che era in preallarme, si accomoderà inizialmente in panchina.



PRANDELLI HA DECISO: ECCO GLI 11

E verso Italia-Inghilterra, Prandelli ha già chiaro il progetto di squadra, al di là del modulo che può essere il 4-3-2-1 oppure il 4-1-4-1. Buffon in porta; in difesa De Sciglio e Darmian sulla fasce, Barzagli e Chiellini al centro; poi De Rossi davanti alla difesa; Pirlo e Verratti mediani; Candreva e Marchisio mediani avanzati e Balotelli in attacco.

Ciro Immobile resta la grande alternativa nel caso in cui la partita con gli inglesi si mettesse in un certo modo (male). E nelle gerarchie del ct, Insigne scavalca Cassano come prima alternativa al fianco di Balotelli.

JUNINHO E PIRLO INSIEME

L'avvicinamento dell'Italia al match con l'Inghilterra, è stato rallegrato dalla visita di Juninho Pernambucano al Portobello Resort. La figlia del brasiliano va matta per il numero 21 della Juventus e "ha costretto" il padre a organizzare un incontro: "Papà me ne ha sempre parlato come un grande giocatore, io l'ho visto in tv e oggi l'ho conosciuto: è una persona dolce" ha spiegato Maria Clara, 12 anni. L'incrocio fra Pirlo e Juninhonon è roba da tutti i giorni: fu l'ex Lione a trasferire ad Andrea l'abilità sui calci di punizione, specialmente sulla 'maledetta'. "Sapere che Pirlo si ispira al mio modo di calciare le punizioni, per me, è come aver vinto uno scudetto - ha raccontato l'ex calciatore - Vuol dire che qualcosa di buono in carriera l'ho fatto". Fra i due foto e scambio di maglie, una dell'Italia e l'altra del Brasile, con il nome di Pirlo inciso sopra. E una dedica per la piccola Maria Clara.