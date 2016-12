Brasile 2014: Italia-Lussemburgo 1-1, gli azzurri deludono

12:23 - Finisce con un deludente pareggio l'ultima amichevole dell'Italia prima della partenza per il Mondiale brasiliano. A Perugia, contro il Lussemburgo, gli azzurri sbloccano la gara grazie a un colpo di testa di Marchisio su assist di Balotelli (9'), ma poi calano vistosamente e si fanno raggiungere da Chanot a cinque minuti dalla fine. La nazionale di Prandelli colpisce due traverse con Balotelli (56') e Candreva (57').

LA PARTITA

Inutile cominciare i processi ancora prima del Mondiale, soprattutto perché l'Italia - anche questa Italia - ha dato ampia dimostrazione di sapere cambiare volto e atteggiamento non appena si inizi a fare sul serio. Lo insegna la storia del nostro calcio e pure la storia di chi compone questo gruppo. Certo è che il processo di avvicinamento al Brasile si chiude nel peggiore dei modi, con sei pareggi e un k.o. nelle ultime sette partite e con un 1-1 contro il Lussemburgo, nazionale posizionata al numero 112 del ranking Fifa. L'allarme riguarda non solo la tenuta atletica, ma anche una scarsa identità di squadra dovuta a una ripetuta, quanto esagerata, variazione del modulo e dei suoi interpreti.



A 10 giorni dall'esordio Mondiale, la grande novità riguarda il doppio playmaker in mezzo al campo. Verratti insieme a Pirlo, coperti alle spalle da De Rossi e con la coppia Marchisio-Candreva schierata sulla trequarti, per colpire con inserimenti da dietro. L'esperimento è interessante, perché consente all'Italia una totale supremazia in mezzo al campo senza concedere alcun riferimento agli avversari, anche se il Lussemburgo, ovviamente, non è certo la squadra più probante in vista del Brasile. Il centrocampista del Psg e lo juventino si alternano in regia, cercando degli sbocchi sulle fasce (bene De Sciglio a sinistra, meno propositivo Abate sulla destra) o servendo in profondità Balotelli. Ed è proprio quest'ultima soluzione uno degli aspetti meno convincenti della serata, perché è un peccato che il vantaggio numerico in mezzo al campo venga vanificato da (quasi sempre) inutili lanci lunghi. In sostanza Prandelli schiera gli azzurri con un 4-1-2-2-1, anche se i numeri mutano costantemente per via della dinamica posizione di Candreva e Marchisio. Il primo parte largo a destra, spesso si accentra alle spalle di Balotelli e, in fase di non possesso, dà una mano alla linea mediana; il bianconero, invece, rimane più centrale e si butta regolarmente negli spazi. Come al minuto 9, quando riceve il cross da destra di Balotelli e infila il Lussemburgo con un preciso colpo di testa.



I primi 20 minuti dell'Italia sono incoraggianti, ma presto le intenzioni azzurre devono scontrarsi con una condizione fisica deficitaria, presumibilmente (auguriamoci) a causa dei pesanti carichi di lavoro effettuati a Coverciano. Così gli azzurri calano vistosamente d'intensità e faticano a pungere in attacco, dove Balotelli è troppo isolato per poter fare davvero male. Cambia qualcosa a inizio ripresa e la miccia, manco a dirlo, si chiama Antonio Cassano, che entra al 55' (al posto di Verratti) e dopo un minuto manda subito in porta SuperMario: Fantantonio trova un corridoio per l'attaccante del Milan, che rientra sul destro e colpisce la traversa con la porta spalancata. Non arriva il gol, ma l'intesa promette leccornie in vista del Mondiale. Passa un altro minuto e stavolta a colpire la traversa è Candreva, che arriva puntuale su un invitante cross di Balotelli. Dopodiché, così come accaduto nei primi 45 minuti, gli azzurri si spengono minuto dopo minuto e finiscono sulle gambe, nonostante gli ingressi in campo di Ranocchia, Aquilani, Insigne e Cerci. Una chance irripetibile per il Lussemburgo, che nella propria storia aveva sempre perso contro la nostra Nazionale. Minuto 85: sugli sviluppi di un corner Aquilani si fa anticipare da Chanot, che di testa trafigge Buffon e confeziona l'incredibile 1-1, ovvero il modo peggiore affrontare il viaggio aereo in Brasile. Si parte domani sera: quando torneremo, dipenderà soprattutto da noi.

LE PAGELLE



Balotelli 6,5 - L'assist per il gol di Marchisio e quello per Candreva, che colpisce la traversa. Ha voglia di lasciare il segno e fa niente se sbaglia un gol già fatto su assist di Cassano. A proposito: in coppia con Fantantonio dà il meglio di sé...



De Rossi 6 - Prezioso il suo lavoro davanti alla difesa. Garantisce ordine e protezione, anche se rimane troppo basso in fase di possesso palla.



Verratti 6 - Conferma di poter tranquillamente giocare titolare con la maglia azzurra, perché offre dinamismo e qualità. Ma l'intesa con Pirlo va decisamente migliorata.



Abate 5 - In ritardo di condizione, a destra fatica terribilmente a proporsi.



Bonucci 5,5 - Concede qualche svarione di troppo, che non diventa letale solo perché di fronte c'è il Lussemburgo.

IL TABELLINO



ITALIA-LUSSEMBURGO 1-1

Italia (4-1-2-2-1): Buffon 6; Abate 5, Bonucci 5,5 (34' st Ranocchia sv), Chiellini 6, De Sciglio 6,5; De Rossi 6; Verratti 6 (10' st Cassano 6,5), Pirlo 5,5 (27' st Aquilani 5); Marchisio 6,5 (41' st Parolo sv), Candreva 5,5 (34' st Insigne sv); Balotelli 6,5 (34' st Cerci sv).

A disp.: Sirigu, Perin, Barzagli, Paletta, Darmian, Thiago Motta, Parolo, Immobile. All.: Prandelli 5,5

Lussemburgo (4-1-4-1): Moris 6; Jans 6, Schnell 6, Mutsch 6,5, Chanot 6,5; Holter 6,5, (27' st Deville 6); Philipps 6,5, Janisch 6,5, Gerson 6 (1' st Da Mota 6), Bensi 6,5 (34' st Martins Santos Da Graca sv); Joachim 6,5 (45' st Turpel sv).

A disp.: Bastos, Hoffmann, Joubert, Laterza, Luisi, Malget, Payal, Schinker. All.: Holtz 6,5

Arbitro: Skomina (Slovacchia)

Marcatori: 9' Marchisio (I), 40' st Chanot (L)

Ammoniti: Philipps (L); Abate (I)

Espulsi: -