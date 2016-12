26 giugno 2014 Brasile 2014: il Portogallo batte il Ghana ma è fuori I lusitani vincono 2-1 e salgono a 4 punti: agli ottavi vanno però gli Stati Uniti grazie alla migliore differenza reti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:51 - La vittoria non basta. Il Portogallo batte 2-1 il Ghana nella terza giornata del Girone G, ma viene eliminato dai Mondiali. I lusitani salgono a 4 punti in classifica, tanti quanti gli Stati Uniti, che però vanno agli ottavi in virtù della migliore differenza reti. La gara: un autogol di Boye al 31' porta in vantaggio gli uomini di Bento, quindi Gyan pareggia i conti al 57'. All'80' Cristiano Ronaldo firma il gol dell'inutile successo.

LA PARTITA

La partita inizia a ritmi lenti, con la tecnica del Portogallo che sembra prevalere sulla fisicità del Ghana. Al 5' è Cristiano Ronaldo a colpire la traversa con un tiro-cross dalla destra che per poco non beffa Dauda. CR7 è ancora in cerca del primo gol in questo Mondiale, e allora ecco che ci riprova su calcio piazzato, impegnando l'estremo difensore africano alla respinta. Ma la grande occasione è al 19', quando Joao Pereira pesca il Pallone d'Oro alla perfezione, ma il colpo di testa è centrale e Dauda si esalta. Nella fase centrale della prima frazione esce fuori il Ghana, con Asamoah Gyan che ha due ghiotte occasioni, prima sul destro e poi di testa, ma non riesce a finalizzarle. E allora al 31' il Portogallo passa in vantaggio: discesa sulla sinistra di Miguel Veloso, cross in mezzo e comico autogol di Boye, che in tentativo di liberare mette dentro la sua porta. I lusitani prendono coraggio, e in chiusura di tempo prima Ronaldo e poi Amorim provano la conclusione da fuori, senza successo.



Nella ripresa il Ghana si ripresenta in campo più vivace, facendo valere la maggior forza nelle gambe: al 50' Gyan fa le prove duettando con Ayew e spaventando Beto con una rasoiata a fil di palo. Al 57' è Kwadwo Asamoah a scendere sulla sinistra e a mettere in mezzo un cioccolatino di esterno sinistro sul quale Gyan si avventa e batte il portiere portoghese di testa. Un minuto dopo Waris ha sulla testa la palla del 2-1 immediato, ma fallisce clamorosamente a un metro dalla porta sguarnita. Gli africani comunque ci credono, data anche la contemporanea vittoria della Germania sugli Stati Uniti, ma la cerniera centrale Pepe-Bruno Alves regge. Alla fine, all'80', arriva la beffa. Cross di Nani, Boye e Deuda pasticciano e consegnano a Ronaldo la più facile delle palle gol: CR7 ringrazia e trasforma. Nel finale tutta la squadra di Bento prova a far arrotondare il bottino alla sua stella, prima con un destro al volo e poi con una bella parata di Dauda. Ma alla fine l'arbitro Shukhralla fischia la fine e fa calare il sipario mondiale per le due squadre: a passare agli ottavi sono Germania e Stati Uniti.

LE PAGELLE

Cristiano Ronaldo 6,5 - E' arrivato al Mondiale in condizioni fisiche davvero precarie che non gli hanno permesso di trascinare i lusitani al secondo turno. CR7 si batte per tutto il match alla ricerca di un gol da iscrivere negli albi, e alla fine, dopo una traversa e almeno quattro nitidi tentativi andati a male, ci riesce a dieci minuti dalla fine grazie ad un regalo della premiata ditta Boye-Dauda.

Gyan 7 - Il migliore in campo. L'attaccante ex Udinese svaria su tutto il fronte attaccando alla perfezione la profondità in attesa della palla giusta. E quando arriva non si fa pregare e insacca con un bellissimo colpo di testa. Inspiegabile cosa ci faccia negli Emirati Arabi.

Eder 4 - Un fantasma. E' vero che il Portogallo storicamente non produce prime punte di livello, però giocarsi un Mondiale con lui come centravanti è una mossa a dir poco azzardata. Lento, sbaglia tutti i controlli e non si fa valere neanche sulle palle alte. Inutile.

Asamoah 6,5 - L'esterno della Juventus gioca una grande gara a tutto campo, senza risparmiarsi mai. Dà sempre appoggio alla manovra e confeziona anche un cioccolatino di esterno mancino per la testa di Gyan. Inesauribile.

Nani 5 - Assente ingiustificato per tutto il primo tempo, quando si nota solamente per una conclusione altissima al 45'. Nella ripresa prova il dialogo con Cristiano Ronaldo, ma non riesce mai a trovare il guizzo giusto. Da uno con il suo talento ci si attendeva decisamente di più, e non solo in questa partita. Spuntato.

IL TABELLINO

PORTOGALLO-GHANA 2-1

Reti: 31' Boye aut. (P); 57' Gyan (G), 80' Ronaldo (P).

Portogallo (4-3-3): Beto 6 (89' Eduardo sv); Alves 6,5, Pepe 6,5, Pereira 6 (62' Varela 6), Amorim 6; Carvalho 5,5, Moutinho 6, Veloso 6; Eder 4 (69' Vieirinha 5,5), Nani 5, Ronaldo 6,5. A disp.: Rui Patricio, Almeida, Coentrao, Costa, Neto, Meireles, Rafa Silva, Almeida, Postiga. All.: Bento 5,5.

Ghana (4-2-3-1): Dauda 5,5; Afful 5, Boye 5,5, Mensah 6, Asamoah 6,5; Atsu 6, Ayew 5,5 (82' Wakaso sv); Badu 6, Rabiu 5,5 (76' Acquah sv), Gyan 7; Waris 5,5 (71' Ayew 5,5). A disp.: Adams, Kwarasey, Inkoom, Opare, Sumaila, Adomah, Essien. All.: Appiah 5,5.

Arbitro: Nawaf Shukhralla 6,5.

Ammoniti: Carvalho, Moutinho (P), Afful, Ayew, Waris (G).

Note: angoli 6-3. Rec.: pt 2', st 5'.