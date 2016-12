15 giugno 2014 Brasile 2014: harakiri Giappone, rimonta Costa d'Avorio Nipponici avanti con Honda, poi entra Drogba e gli africani ribaltano con Bony e Gervinho: 2-1 a Fortaleza, esordio amaro per Zaccheroni Tweet google 0 Invia ad un amico

17:56 - La Costa d'Avorio sconfigge 2-1 il Giappone e aggancia la Colombia in vetta al Girone C: nella partita d'esordio al Mondiale gli africani vanno sotto nel primo tempo per via della rete del milanista Honda, nella ripresa entra Drogba (lasciato a sorpresa in panchina) e la sfida cambia. In due minuti arrivano i gol di Bony e Gervinho che ribaltano tutto. Prossimo turno con Colombia-Costa d'Avorio e Giappone-Grecia.



LA PARTITA

Le sorprese arrivano già al momento della lettura delle formazioni: Sabri Lamouchi lascia in panchina Didier Drogba e Kolo Touré e schiera dal primo minuto il bomber dello Swansea Wilfried Bony, affidandosi invece in difesa alla coppia Bamba-Zokora. Zaccheroni non è da meno, rinunciando all'esperto Konno e optando per Morishige. I primi minuti danno ragione al tecnico italiano: al 16' il Giappone è già in vantaggio grazie alla perla di Keisuke Honda, che con un sinistro fulmineo su assist di Nagatomo buca Barry e illude i nipponici. Gli 'Elefanti' faticano enormemente a creare pericoli all'attenta retroguardia nipponica, nonostante uno Yaya Touré che prova a trascinare i compagni.



La svolta arriva nella ripresa: al 62' uno scalpitante Drogba rileva Die e due minuti dopo la Costa d'Avorio perviene al pareggio. Cross dalla destra dell'ottimo Aurier, Bony si avventa sulla sfera e di testa batte per la prima volta Kawashima: 1-1. Al minuto 66 gli africani passano addirittura in vantaggio con Gervinho: azione fotocopia con cross di Aurier dalla destra, stavolta la deviazione aerea buca un non impeccabile Kawashima sul primo palo. Zaccheroni le prova tutte inserendo Okubo per Osako e Kakitani per uno spento Kagawa: niente da fare. Finisce 2-1 per la Costa d'Avorio, che balza in vetta al proprio raggruppamento e affianca la Colombia. Chissà che la prossima volta Lamouchi non ci pensi due volte prima di lasciare in panchina Drogba.



LE PAGELLE

Drogba 7,5 - Tenuto in panchina da Lamouchi per 62', in 2 minuti dà la scossa e cambia completamente la gara. Il pareggio e il gol del vantaggio per gli ivoriani arrivano infatti rispettivamente al minuto 64 e 66. Semplicemente decisivo



Gervinho 7 - Luci ed ombre per l'attaccante della Roma. Nel primo tempo è confuso e poco preciso. Nella ripresa sbaglia ancora parecchio ma ha il merito di farsi sempre trovare in posizioni pericolose. E soprattutto di segnare il gol partita



Honda 6,5 - Primo tempo sontuoso quello del fantasista del Milan, che sblocca la gara con un gran sinistro su assist del "cugino interista" Nagatomo. Nel secondo tempo accusa, come tutti, la stanchezza e non riesce a guidare i suoi verso il pari



Okazaki 5,5 - A parte Honda l'attacco dei nipponici risulta molto poco incisivo e troppo lezioso. In particolare dal capocannoniere del girone asiatico di qualificazione ai Mondiali (otto gol per lui) ci si aspettava molto di più



IL TABELLINO

COSTA D'AVORIO-GIAPPONE 2-1

Reti: 16' Honda (G); 64' Bony (C), 66' Gervinho (C).

Costa d'Avorio (4-3-3): Barry 6; Aurier 6,5, Bamba 5,5, Boka 6,5 (74' Djakpa sv), Die 5,5 (62' Drogba 7,5); Tiote' 6, Toure' 6,5, Zokora 5,5; Bony 7 (78' Ya Konan sv), Gervinho 7, Kalou 6,5. A disp.: Gbohouo, Sayouba, Akpa-akpro, Toure', Viera, Bolly, Diomande', Gradel, Sio. All.: Lamouchi 6.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima 5,5; Morishige 5, Nagatomo 6, Uchida 6, Yoshida 6; Hasebe 5,5 (54' Endo 5,5), Honda 6,5; Kagawa 5 (86' Kakitani sv), Yamaguchi 6, Okazaki 5,5; Osako 5 (68' Okubo sv). A disp.: Gonda, Nishikawa, Aoyama, Inoha, Konno, Sakai, Sakai, Kiyotake, Saito. All.: Zaccheroni 6.

Arbitro: Enrique Osses.

Ammoniti: Morishige, Yoshida (G), Bamba, Zokora (C).

Note: angoli 5-4. Rec.: pt 1', st 6'.