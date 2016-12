Brasile 2014: Grecia da sogno, Costa d'Avorio beffata

00:52 - La Grecia accede per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale di un Mondiale. A Fortaleza, nell'ultima gara del Girone C, gli ellenici sconfiggono 2-1 la Costa d'Avorio scavalcandola in classifica: dopo le reti di Samaris e Bony (oltre a due traverse e un palo per la squadra di Fernando Santos), decide un rigore di Samaras al 93'. Africani ancora una volta beffati, la Grecia invece se la vedrà domenica sera a Recife contro il Costa Rica.

LA PARTITA

Santos è obbligato a vincere e così si affida al suo 4-3-3, ancora a secco di gol in questo Mondiale, mentre Lamouchi stavolta non rinuncia dal primo minuto a Drogba, probabilmente alla sua ultima partita con gli Elefanti. Alla Costa d'Avorio può bastare anche il pari così, come da copione, a fare la partita è la Grecia: possesso palla tutto in favore degli ellenici che però nella prima mezz'ora non riescono mai ad impensierire Barry. Al minuto 33 il primo vero squillo: sventola di Holebas dal limite dell'area e traversa piena col portiere battuto. E' il preludio al gol: al 43' infatti Samaris, entrato al posto dell'infortunato Kone, ruba palla sulla trequarti, scambia col quasi omonimo Samaras e davanti a Barry non sbaglia il rasoterra. Non c'è tempo per la reazione, a fine primo tempo Grecia avanti 1-0.Ad inizio ripresa la musica è pressoché la solita: nonostante il vantaggio la Grecia continua ad attaccare e al 68', dopo due grandi occasioni per Lazaros e Salpingidis, prende la sua seconda traversa del match con un bolide di Karagounis da oltre 25 metri. Lamouchi allora prova la carta Bony, tenuto a sorpresa fuori dagli undici, e il campo gli dà ragione: minuto 74, azione travolgente di Gervinho che poi scarica per l'attaccante neoentrato che non può sbagliare. La Grecia allora si rimbocca le maniche e dopo aver preso un palo esterno all'81' con un tiro-cross di Torosidis trova il rigore dell'incredibile sorpasso: Sio vuole anticipare Samaras ma lo colpisce al momento del tiro. Penalty indiscutibile che l'attaccante ellenico al 93' non sbaglia: esplode la festa del popolo ellenico, per la Costa d'Avorio il Mondiale finisce ancora una volta alla fase a gironi. Lamouchi, ct della Costa d'Avorio, ha poi rassegnato le dimissioni.



LE PAGELLE E IL TABELLINO

Samaras 7,5 - E' il volto di una Grecia che non molla mai. A secco nelle prime due partite, si riscatta a Fortaleza: prima l'assist per il suo quasi omonimo, poi il rigore procurato e la freddezza di realizzarlo.

Holebas 7 - Il terzino dell'Olympiacos dimostra personalità e ottime doti, sia in fase di contenimento che di spinta. Colpisce una traversa clamorosa sullo 0-0, quando si propone fa sempre male.

Gervinho 6 - Prova a mettere il turbo, così come ha abituato i tifosi della Roma, ma stasera ha di fronte difensori attenti. E' in difficoltà, ma ha il merito di confezionare un grande assist per Bony.

Drogba 5 - Potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della Nazionale: non certo una prestazione da ricordare. Si nasconde, non riesce quasi mai ad essere pericoloso, la squadra da lui si aspettava di più.

Sio 4 - L'attaccante del Basilea entra negli ultimi minuti, sostanzialmente per guadagnare un po' di tempo e col compito di tenere avanti la sfera. Finisce per commettere un clamoroso fallo da rigore a tempo scaduto.



IL TABELLINO

Grecia-Costa d'Avorio 2-1

Reti: 42' Samaris (G); 74' Bony (C), 90'+3 Samaras rig. (G).

Grecia (4-3-3): Karnezis 6 (25' Glykos 6); Holebas 7, Manolas 6,5, Papastathopoulos 6, Torosidis 6,5; Christodoulopoulos 6,5, Karagounis 6,5 (76' Gekas 6), Kone sv (12' Samaris 7); Maniatis 6, Salpingidis 6,5, Samaras 7,5. A disp.: Kapino, Moras, Tzavellas, Vyntra, Fetfatzidis, Katsouranis, Tachtsidis, Tziolis, Mitroglou. All.: Santos 7.

Costa d'Avorio (4-3-3): Barry 6; Aurier 6,5, Bamba 5, Boka 5,5, Toure' 5,5; Die 5,5, Tiote' 5 (60' Bony 6), Toure' 5,5; Drogba 5 (79' Diomande' sv), Gervinho 6 (83' Sio 4,5), Kalou 5. A disp.: Gbohouo, Sayouba, Akpa-akpro, Djakpa, Viera, Bolly, Gradel, Zokora, Ya Konan. All.: Lamouchi 5,5.

ARBITRO: Carlos Vera 6.

NOTE: Ammoniti: Die, Drogba, Kalou (C).

Angoli: 4-7. Rec.: pt 4', st 3'.