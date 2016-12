Brasile 2014, Giappone: Zaccheroni si è dimesso

23:26 - Alberto Zaccheroni non è più il commissario tecnico del Giappone. E' stato lo stesso 61enne tecnico romagnolo ad annunciare le proprie dimissioni all'indomani della sconfitta per 4-1 contro la Colombia e l'eliminazione dai Mondiali in Brasile. Zac lascia la Nazionale del Sol Levante dopo quattro anni nei quali ha riportato i Blu Samurai ad alti livelli conquistando nel 2011 una Coppa d'Asia, la quarta nella storia del Giappone.

"Ci tenevo molto a portare il Giappone agli ottavi - le parole di Zaccheroni - Sono molto deluso per l'eliminazione. Ho scelto io la squadra e il modulo con cui giocare. Mi assumo tutte le responsabilità".



Il ciclo di Zac era iniziato nel migliore dei modi quattro anni fa con una serie di prestigiose vittorie in amichevole tra cui quella sull'Argentina e proseguita ancora meglio con il trionfo in Coppa d'Asia e la qualificazione ai Mondiali in Brasile, il ciclo di Zaccheroni si è chiuso con una fase finale dei Campionati del mondo decisamente al di sotto delle aspettative. Inseriti nel Girone C con Colombia, Costa d'Avorio e Grecia, Honda e compagni hanno conquistato un solo punto in tre partite deludendo anche dal punto di vista del gioco. Zac, ex allenatore di Milan, Inter, Juventus, Lazio e Torino, è il terzo commissario tecnico a dimettersi a Brasile 2014 dopo Cesare Prandelli e il ct della Costa d'Avorio Sabri Lamouchi.