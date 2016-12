19 giugno 2014 Brasile 2014: Giappone opaco, la Grecia resiste in dieci Finisce 0-0 a Natal: espulso Katsouranis al 38', ma la squadra di Zaccheroni non sfrutta la superiorità numerica Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - Si conclude senza reti la seconda partita del Gruppo C, quello delle potenziali avversarie dell'Italia negli eventuali ottavi di finale di Brasile 2014, fra Grecia e Giappone. La formazione di Zaccheroni non riesce ad approfittare di una Grecia in dieci dopo l'espulsione di Katsouranis, per una doppia ammonizione rimediata nel primo tempo. Con questo risultato, la Colombia è matematicamente qualificata agli ottavi di finale.

LA PARTITA

Giappone-Grecia è una sfida da dentro o fuori. Le due squadre, sconfitte all'esordio rispettivamente da Costa d'Avorio e Colombia, non possono permettersi ulteriori passi falsi. La tensione si sente, ma il Giappone di Zac ha il merito di provare a fare la partita. Scossa di Osako al 21': destro a giro e palla che esce di un niente alla destra di Karnezis. Tentativo di Honda al 29': delizioso sinistro su punizione, ma il portiere greco risponde presente. Prima dell'intervallo succede di tutto. Al 35' Mitroglou, infortunato, è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco: al suo posto entra Gekas. Al 38' Katsouranis, ammonito qualche minuto prima, rimedia il secondo giallo per un brutto fallo su Hasebe e lascia i suoi in dieci. Eppure la migliore palla gol prima del riposo la costruisce proprio la Grecia: Torosidis esplode il destro, Kawashima si salva in corner. Ma si va all'intervallo sullo 0-0.



La ripresa rischia di aprirsi con il gol più clamoroso nella storia dei Mondiali. Samaras batte il calcio d'inizio direttamente in porta, Kawashima sta ancora prendendo posizione dando le spalle al pallone e per poco non viene beffato: la sfera, per sua fortuna, finisce a lato. Nonostante la superiorità numerica, il Giappone non riesce a pungere. Anzi, rischia di capitolare al 60' quando Gekas svetta nel cuore dell'area di rigore e costringe Kawashima a tuffarsi per mettere in corner. Ci pensa Kagawa a dare la scossa alla squadra di Zac con un tracciante per Uchida che fa da sponda per Okubo, il cui sinistro da ottima posizione termina alle stelle. Lo stesso Okubo prova a rifarsi al 78' con un destro da fuori, Karnezis c'è. Il muro ellenico resiste e l'assedio finale degli uomini di Zac non ha effetto. Finisce 0-0, un risultato che lascia aperto a entrambe un piccolo spiraglio per gli ottavi: martedì 24 Giappone e Grecia dovranno prima battere Colombia e Costa d'Avorio, poi eventualmente fare i calcoli. Ma, per quanto si è visto in campo, sembra pura fantascienza.



LE PAGELLE

Nagatomo 6 - Inizia timido, poi prende coraggio e si impossessa della fascia sinistra, giocando stabilmente nella metacampo della Grecia. Tuttavia non arrivano spunti concreti: si perde sempre sul più bello.



Honda 5,5 - Tra i più attivi nel primo tempo, ma nel complesso da l'impressione dell'eterno incompiuto. Si abbassa diligentemente per ricevere la palla fra gli spazi, ma è male assistito: e troppo spesso manca la giocata giusta, senza mai accendere la luce.



Kone 6,5 - Anima del centrocampo greco. Dopo il rosso a Katsouranis corre per due: prova il tiro da lontano e quando il pallone transita dalle sue parti fa spesso la giocata giusta. Esce stremato.



Papastathopoulos 6,5 - Bella prova difensiva: insieme a Manolas erige il muro su cui si schiantano gli avanti nipponici. Una sola sbavatura, che poteva costare cara, su Uchida: tolta quella sarebbe una gara da sette pieno. Concentrato.



Katsouranis 4 - La combina grossa e la doppia ingenuità (due gialli in poco più di dieci minuti) è ancora più grave per un giocatore della sua esperienza, con la fascia di capitano. Ringrazi i compagni: questo pari è come una vittoria.



IL TABELLINO

Giappone-Grecia 0-0

Giappone (4-2-3-1): Kawashima 6; Konno 6, Nagatomo 6, Uchida 6,5, Yoshida 6; Hasebe 5,5 (46' Endo 6), Honda 5,5; Yamaguchi 6, Okazaki 5, Okubo 6,5; Osako 5 (57' Kagawa 6,5). A disp.: Gonda, Nishikawa, Aoyama, Inoha, Morishige, Sakai, Sakai, Kiyotake, Saito, Kakitani. All.: Zaccheroni 5,5.

Grecia (4-3-3): Karnezis 6,5; Holebas 6,5, Manolas 6,5, Papastathopoulos 6,5, Torosidis 6; Fetfatzidis 5 (41' Karagounis 6,5), Katsouranis 4, Kone 6,5 (81' Salpingidis sv); Maniatis 6, Mitroglou 5,5 (35' Gekas 6), Samaras 6. A disp.: Glykos, Kapino, Moras, Tzavellas, Vyntra, Christodoulopoulos, Samaris, Tachtsidis, Tziolis. All.: Santos 6,5.

Arbitro: Joel Aguilar 6.

Espulso: Katsouranis (G) al 38' per doppia ammonizione. Ammoniti: Samaras, Torosidis (G), Hasebe (G).

Note: angoli 5-7. Rec.: pt 2', st 4'.