Brasile 2014, giallo medaglia: Van Persie la regala a un tifoso

17:49 - Dopo Robben che consola il figlio, un altro video commuove l'Olanda ma fa storcere il naso alla Fifa. Subito dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo da Blatter, Robin Van Persie la regala a un eccentrico tifoso olandese. O almeno così pare. Il video ha fatto il giro del web suscitando reazioni contrastanti: da un lato il plauso per il bel gesto di Van Persie, dall'altro le critiche per aver 'snobbato' il terzo posto.

Secondo un'interpretazione data da molti, al termine della partita vinta tre a zero contro il Brasile, l'attaccante del Manchester United avrebbe salutato il fan, che indossava una divisa militare completamente arancione e un largo cappello dello stesso colore, e gli avrebbe passato la medaglia. Il tifoso, comprensibilmente sorpreso, avrebbe prima baciato il bronzo e poi avrebbe accarezzato la testa di Van Persie. Insomma, il terzo posto non era un obiettivo prioritario degli olandesi ma i tifosi orange sono da... medaglia. Tuttavia, secondo un'altra versione, Van Persie regalerebbe qualcosa al tifoso che lo ringrazia, ma non si tratterebbe della medaglia bensì semplicemente del badge.