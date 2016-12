Brasile 2014: Germania, già scelto il luogo per la festa

13:35 - Niente scaramanzia, siamo tedeschi. La Germania ha già organizzato tutto per la festa: in caso di vittoria nella finalissima dei Mondiali contro l'Argentina il ct Loew e la sua squadra saranno accolti il 15 luglio presso la Porta di Brandeburgo, a Berlino. Lo ha reso noto la Federcalcio tedesca (DBF), che ha però precisato che ci sarà festa solo in caso di titolo. Qualora arrivasse una sconfitta, non ci sarebbe alcuna celebrazione.

"Siamo molto grati ai nostri tifosi per il sostegno nel corso di questi Mondiali - ha spiegato il manager della Nationalmannschaft, l'ex Milan Oliver Bierhoff -. In passato, ad esempio per il Mondiale 2006 o per Euro 2008, abbiamo fatto festa con i tifosi pur non avendo vinto. Stavolta no, abbiamo deciso di celebrare solo in caso di titolo. Siamo determinati a fare di tutto perché ciò accada".