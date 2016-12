26 giugno 2014 Brasile 2014: Germania e Usa agli ottavi, i tedeschi vincono 1-0 con Mueller Quarto gol al Mondiale per l'attaccante del Bayern. Americani avanti grazie alla differenza reti di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:36 - La Germania batte 1-0 gli Usa e si qualifica agli ottavi di finale di Brasile 2014 come prima del girone. Anche gli Stati Uniti, in virtù della sconfitta del Ghana, volano alla fase successiva per una differenza reti migliore rispetto al Portogallo. La gara di Recife, condizionata da una forte pioggia, è decisa dal gol di Thomas Mueller - il quarto di questo Mondiale - al 10' della ripresa, quando l'attaccante del Bayern infilza Howard dai venti metri.

LA PARTITA

La Germania vince e convince, per lunghi tratti amministra, poi sceglie di accelerare e il gol ne è una logica conseguenza. Una squadra padrona del proprio destino. Da sempre. E lo sarà pure da qui in avanti, perché il prodotto di Joachim Loew è di quelli buoni, che il tempo non riesce a usurare, ma finisce con l'esaltare sempre, in un modo o nell'altro. Thomas Mueller viaggia alla media di un gol a partita ai Mondiali: 9 in 9 gare per l'esattezza. Una statistica impressionante per chi non è nemmeno un attaccante purissimo, ma capace di diventare in fretta punto di riferimento. Thomas Mueller, inconsciamente, è anche l'uomo che manda avanti Klinsmann, il tedesco sull'altra sponda, e la sua squadra di soccer. Gli Usa hanno imparato, e bene, a giocare a calcio, ma la prima sconfitta nel girone poteva costar cara se Mueller, al debutto, non avesse fatto tripletta e affossato la differenza reti del Portogallo. Gli Usa chiudono a zero, CR7 a -3.

Il biscotto della vigilia non si materializza, è gara vera da subito. La pioggia insiste su Recife, l'avvio è spigoloso e lottatissimo. La Germania, sugli esterni, dà l'impressione di entrare come e quando vuole. Ozil, molto meno Podolski, si rendono pericolosi con le incursioni, ma dopo uno svarione sale in cattedra Gonzalez che tiene il suo Howard miracolosamente imbattuto. Sul fronte opposto gli Usa non si esimono: l'occasione migliore capita a Zusi, direttamente da Kansas City, che aggira Neuer con un tiro a rientrare e di poco a lato. La gara si appiattisce un po' verso la mezz'ora, al 35' Howard replica al tentativo di Ozil, ma prevale la pioggia e il punteggio non si schioda. In dieci confronti diretti fra queste due squadre non era mai finita pari, sembrerebbe l'occasione giusta per far saltare il banco. Ma non avviene.

Al 10' del secondo tempo, dopo un altro prodigio di Gonzalez in copertura, Mueller trova la rete del vantaggio che la Germania costruisce ad arte (e non per lui): Mertesacker sale in ascensore e impegna Howard, la palla arriva al limite dell'area dove Thomas, di prima intenzione, lascia partire un destro precisissimo che si infila all'angolino basso. Vantaggio Germania e primo posto nel girone sempre più saldo. I tedeschi adesso controllano il ritmo, sono equilibrati – grazie al gran lavoro in regia di capitan Lahm e Schweinesteiger – e si ripropongono sfruttando anche Klose, preferito in avvio di ripresa a Podolski. Gli Usa, un po' condizionati dalle notizie che arrivano da Brasilia, dove il Portogallo non riesce a scrollarsi il Ghana di dosso, non alimenta l'azione in modo furioso, ma con raziocinio si avvicina all'area avversaria. Nel finale avrebbe anche un'occasione d'oro con Bedoya, ma un superbo Lahm si immola e respinge in angolo. La missione ottavi può cominciare. La Germania avrà una fra Russia e Algeria, agli Usa tocca il Belgio.



LE PAGELLE

Mueller 7,5 - Per lui parlano i gol. Ma anche il sacrificio, la corsa, la copertura del fronte d'attacco sono da manuale. Raggiunge Maradona nella speciale classifica dei goleador mondiali: ha ancora tanto tempo per lasciarselo alle spalle

Dempsey 5,5 - Fatica a trovare una porzione di campo in cui possa esprimersi. Deve girare al largo dagli ultimi 16 metri per la presenza di Hummels e Mertesacker, si illumina quando la squadra viene avanti in manovra. Ma succede poche volte

Lahm 7 - Salva un gol fatto e quel ruolo, con gli anni che passano, lo esalta. Garantisce equilibrio, qualche geometria e una corretta gestione del centrocampo. Kroos e Schweini sono ottimi compagni

Gonzalez 7 - Non filtrano spifferi. Fa un errore in avvio ma poi si riscatta. Grande tempismo in chiusura, sbroglia situazioni pericolose e tiene in piedi la baracca. La Germania penetra dagli esterni ma in mezzo all'area svanisce tutto

Ozil 6,5 - Nel primo tempo è ispirato. Si fa vedere, viene incontro ai compagni, sguscia in velocità. Cala un po' alla distanza, ma la Germania ha tanti interpreti. Lui è uno dei migliori



IL TABELLINO

USA-GERMANIA 0-1

Marcatore: 55' Muller (G)

Usa (4-2-3-1): Howard 6,5; Beasley 6,5, Besler 6, Gonzalez 7, Johnson 6; Beckerman 5,5, Bradley 6; Davis 5,5 (59' Bedoya 6), Jones 6, Zusi 6 (84' Yedlin sv); Dempsey 5,5. A disp.: Guzan, Rimando, Brooks, Cameron, Chandler, Diskerud, Green, Altidore, Johannsson, Wondolowski. All.: Klinsmann 6,5

Germania (4-3-3): Neuer 6; Boateng 6,5, Mertesacker 6, Hummels 6, Howedes 6; Kroos 6, Lahm 7, Schweinsteiger 6,5 (75' Goetze sv); Ozil 6,5 (89' Schurrle sv), Mueller 7,5, Podolski 5 (46' Klose 5,5). A disp.: Weidenfeller, Zieler, Durm, Grosskreutz, Mustafi, Draxler, Ginter, Khedira, Kramer. All.: Low 7

Arbitro: Ravshan Irmatov

Ammoniti: Howedes (G), Beckerman, Gonzalez (U)

Note: Angoli: 3-2. Rec.: pt 1', st 4'