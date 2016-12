Brasile 2014: Francia-Honduras 3-0, doppietta di Benzema

00:41 - Esordio in scioltezza per la Francia, che supera l'Honduras nel primo match del Gruppo E. A Porto Alegre finisce 3-0 per i transalpini, che sbloccano la gara con un rigore di Benzema (45') e trovano il bis per l'autogol di Valladares (48'), convalidato grazie all'aiuto della tecnologia. A chiudere i conti è ancora l'attaccante del Real (72'), che va a segno con un destro all'angolino. Centroamericani in 10 dal 45' per l'espulsione di Palacios.

Due gol, novanta minuti da leader e pure lo zampino in occasione dell'episodio che passerà alla storia: per la prima volta in un Mondiale, infatti, una rete è stata convalidata grazie al decisivo intervento della tecnologia. Karim Benzema si carica la Francia sulle spalle e la guida al perentorio 3-0 sull'Honduras, che non dà mai segnali di vita per tutto il corso della gara. L'assenza di Ribery, rimasto a casa per i problemi alla schiena, toglie estro e ampiezza al nazionale di Deschamps, che prova a colmare il vuoto lasciato dal bavarese con la coppia Valbuena-Griezmann ai lati di Benzema. Gli esterni transalpini rimangono però stretti per lasciare campo alle discese di Debuchy e Evra; una soluzione che favorisce gli inserimenti dei terzini ma che, inevitabilmente, intasa gli spazi sulla trequarti. La pressione della Francia è costante nei primi 45', ma la sensazione è che la banda di Deschamps non spinga mai a tutta sull'acceleratore. Tanto basta, comunque, per mandare in tilt l'Honduras, che nei primi venticinque minuti viene graziato due volte da Matuidi (traversa di sinistro al 16') e Griezmann (traversa di testa al 23').



La gara finisce in chiusura di primo tempo (43'), quando Palacios - già ammonito - spinge da dietro Pogba in area: secondo giallo per honduregno e rigore in favore dei francesi, che vanno a segno con Benzema (45'). La ripresa è poco più che un allenamento per la banda di Deschamps, che blinda subito il match grazie alla Goal Line Technology, la strumentazione introdotta della Fifa per eliminare i gol fantasma. Minuto 48: Benzema colpisce il palo interno con un gran sinistro al volo; la sfera rotola lungo la linea e Valladares - portiere dell'Honduras - respinge goffamente all'interno della propria porta. L'arbitro Ricci, in pochi secondi, ha in mano la sentenza data dalla tecnologia: è 2-0. La Francia, a questo punto, allenta un minimo la pressione senza però rinunciare ad attaccare, anche perché la differenza reti risulta spesso una componente decisiva nella fase a gironi. Così i transalpini sfiorano il tris con lo scatenato Benzema (destro respinto da pochi passi al 54') e col sinistro di Matuidi (64'), terminato di poco a lato dopo un ottimo spunto di Evra. Ma il 3-0 è solo rinviato al 72', quando il centravanti del Real Madrid abbatte la porta dell'Honduras con un terrificante destro all'angolino. Dopo aver esordito con fatica negli ultimi tre Mondiali (k.o. nel 2002, pari nel 2006 e 2010), la Francia si presenta in Brasile affamata più che mai. Mentre per l'Honduras, mai vittorioso in una fase finale, l'appuntamento con i tre punti sembra destinato a essere posticipato nuovamente.