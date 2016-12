22 giugno 2014 Brasile 2014: estasi Algeria, Corea all'inferno Le Volpi del deserto vincono 4-2 a Porto Alegre e sognano gli ottavi: giovedì potrebbe bastare un pareggio contro la Russia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:32 - L'Algeria batte 4-2 la Corea del Sud a Porto Alegre, sale al secondo posto del Girone H dietro alla capolista Belgio e torna prepotentemente in corsa per una clamorosa qualificazione agli ottavi: per passare il turno, giovedì a Curitiba, la squadra di Halilhodzic dovrà almeno pareggiare con la Russia e sperare che la Corea non batta il Belgio. Le reti del trionfo algerino portano le firme di Slimani, Halliche, Djabou e Brahimi.

LA PARTITA

Il primo tempo è un dominio algerino. Al 4' Feghouli cade in area e reclama un rigore (che sembra netto) ma le Volpi del deserto devono aspettare poco per festeggiare. Al 26' Slimani prende di infilata i centrali coreani su lungo lancio di Medjani e fulmina Jung con un tocco di sinistro. I coreani sono in bambola e due minuti dopo subiscono il raddoppio: Halliche salta più in alto di tutti su un corner dalla destra battuto da Djabou e firma il 2-0 di testa. Per gli asiatici è una serata da incubo, l'Algeria fa quello che vuole e al 38' cala il tris: Slimani controlla in piena area di rigore e serve Djabou che col sinistro non può sbagliare. Si rientra negli spogliatoi con le Volpi del deserto avanti 3-0.

Ma è una partita pazza, e nella ripresa succede di tutto. La Corea del Sud torna in campo indemoniata e al 50' accorcia le distanze grazie a una prodezza di Son, che trafigge M'Bolhi con un sinistro sul primo palo che passa tra le gambe del portiere algerino. Emozioni a raffica: Ki esalta M'Bolhi con un destro destinato all'incrocio, poi al 62' sale in cattedra Feghouli: splendida palla filtrante per Brahimi e destro vincente del 24enne centrocampista del Granada. Corea definitivamente ko? Nemmeno a parlarne. La squadra di Myung-bo Hong trova la rete del 2-4 al 72' con una deviazione ravvicinata di Koo su assist di Lee e tiene viva la partita fino all'ultimo.

Notte da record per l'Algeria, che mai nella sua storia era riuscita a segnare più di tre reti in una partita di una fase finale di un Mondiale e mai aveva vinto con più di un gol di scarto. Le Volpi del deserto riassaporano il gusto della vittoria dopo 32 anni: l'ultima gioia era stata il 3-2 sul Cile a Spagna '82. E ora la qualificazione agli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto prima, non è più un miraggio. La Corea del Sud esce dal campo con le ossa rotte e ora dovrà compiere un vero e proprio miracolo per passare il turno: nella terza e ultima giornata del Girone H servirà un largo successo sul Belgio e un pari tra Algeria e Russia.



LE PAGELLE

Son Heung-Min 6,5 - Se la Corea non crolla completamente gran parte del merito va alle sue giocate: l'unico spunto del primo tempo è suo, mentre nella ripresa si fa vedere in continuazione, firmando anche il gol che riapre momentaneamente l'incontro.

Koo Ja-Cheol 6,5 - Il capitano è l'ultimo a mollare: soffre nel primo tempo, come tutti, mentre nella ripresa ci mette fosforo, riuscendo ad essere importante anche in fase offensiva. Peccato che il suo gol arrivi troppo tardi.

Feghouli 7 - Ha qualità che appartengono ad un'altra categoria: resta il problema della continuità e della concretezza. Oggi gli riesce praticamente tutto, dimostrandosi decisivo in più occasioni, con assist (vedi gol di Brahimi) e belle giocate. Gli manca solo la rete.

Slimani 7 - Unica punta, ma letale. Firma un gol (quello che sblocca l'incontro), ne sfiora altri tre, serve un assist, ed è sempre vivo. Ok, la difesa coreana non è straordinaria ma lui gioca con grande intensità, per tutta la gara.

Mesbah 6 - Ottimo primo tempo, giocato in modo propositivo ma soprattutto con grande aggressività sugli avanti coreani. Nella ripresa cala, come tutta la squadra, mettendo in mostra qualche sbavatura di troppo. Può migliorare.



IL TABELLINO

COREA DEL SUD-ALGERIA 2-4

Reti: 26' Slimani (A), 28' Halliche (A), 38' Djabou (A); 50' Son (C), 62' Brahimi (A), 72' Koo (C).

Corea del Sud (4-2-3-1): Jung 5,5; Hong 5, Kim 5, Lee 5,5, Yun 5,5; Han 5,5 (78' Ji sv), Ki 6; Koo 6,5, Lee 5 (64' Lee 6), Park 5 (57' Kim 6); Son 6,5. A disp.: Kim, Lee, Kim, Kwak, Park, Ha, Hwang, Kim, Park. All.: Hong 5,5.

Algeria (4-2-3-1): M'Bolhi 6; Bougherra 6 (89' Belkalem sv), Halliche 6,5, Mandi 6, Mesbah 6; Bentaleb 6, Brahimi 7 (77' Lacen sv); Djabou 7 (73' Ghilas 6), Feghouli 7, Medjani 6; Slimani 7. A disp.: Si Mohammed, Zemmamouche, Cadamuro, Ghoulam, Mostefa, Mahrez, Taider, Yebda, Soudani. All.: Halilhodzic 6,5.

Arbitro: Wilmar Roldan 6.

Ammoniti: Han, Lee (C), Bougherra (A).

Note: angoli 5-5. Rec.: pt 2', st 4'.